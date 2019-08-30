Bloomberg: «дипломатическое джиу-джитсу» — страны, признавшие Гуаидо, снова ведут дела с Мадуро

Иностранные дипломаты, находящиеся в Каракасе, в начале этого года игнорировали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но потом резко изменили своё поведение, пишет Bloomberg.

Так, в марте, когда венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуаидо, которого уже признали около полусотни стран, вернулся в Каракас из своей триумфальной поездки за границу, посол Германии Даниэль Кринер прибыл вместе с другими дипломатами в аэропорт, чтобы приветствовать Гуаидо и таким образом продемонстрировать ему поддержку.

Вскоре правительство Мадуро выдворило немецкого посла из страны. Кринер отправился в Берлин с высоко поднятой головой, а политика его правительства осталась неизменной.

Однако в июле, осознавая провал усилий США по свержению президента Венесуэлы, дипломат вернулся в Каракас для исполнения своих обязанностей, а именно: для работы с правительством Мадуро. Две недели назад он вместе с европейскими коллегами участвовал во встрече с венесуэльским министром иностранных дел Хорхе Арреасой. Причём последний также провёл официальные встречи в Испании и Португалии, которые ранее признали Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Это «дипломатическое джиу-джитсу» — отражение всё более очевидной реальности: Мадуро пока остаётся у власти, и именно он занимается делами страны, несмотря на то что Гуаидо признали уже более 50 стран.

В этом году события менялись с головокружительной быстротой, говорится в статье. Вначале находящиеся в Каракасе дипломаты обновили свои списки контактов, заменив соратников Мадуро на представителей Гуаидо. А многих военных атташе отправили на родину, чтобы те не вели дел с генералами Мадуро.

Но такой поворот событий породил тревожные настроения у иностранных дипломатов, поскольку все помощники Гуаидо существуют в условиях постоянной угрозы ареста. Кроме того, возникли дополнительные проблемы обыденного характера, например, с получением дипломатических автомобильных номеров.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники, пожелавшие остаться неизвестными, пару месяцев назад два официальных лица из одной страны, наиболее агрессивно настроенной по отношению к Мадуро, не могли переправить свои вещи обратно на родину, поскольку венесуэльские официальные лица в порту отказывались заниматься их ящиками.

А офицер таможни, похоже, получал особое удовольствие, спрашивая их: «А почему вы не попросите Гуаидо позаботиться о вашем переезде?» Правительству той страны, из которой были эти официальные лица, пришлось направить специальное письмо с просьбой пропустить вещи через таможню, что в конечном итоге и было сделано.

Чиновник одной из латиноамериканских стран на условиях анонимности сказал изданию Bloomberg, что его страна совершила ошибку, поспешив признать Гуаидо. Теперь, по его словам, дипломатам приходится делать «сумасшедшие вещи», о которых они никогда не читали в учебных пособиях.

Как отмечает Bloomberg, теперь становится ясно, что признание Гуаидо будет существовать на некоем символическом уровне. Но несмотря на очевидные доказательства того, что жёсткие американские санкции всё больнее бьют по Мадуро и его соратникам, все дела по-прежнему ведут именно с его правительством.