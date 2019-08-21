Guardian: Мадуро признался, что вёл с США секретные переговоры на протяжении нескольких месяцев

Переговоры венесуэльских политиков с представителями администрации Дональда Трампа прошли с разрешения Николаса Мадуро, пишет The Guardian, ссылаясь на заявление венесуэльского лидера. Факт наличия переговоров подтвердил и сам Трамп. Эксперт Джофф Рэмси считает, что диалог сторон является «очень позитивным знаком».
Венесуэльский лидер Николас Мадуро подтвердил, что ведущие государственные деятели Венесуэлы вели переговоры с представителями администрации Дональда Трампа, пишет The Guardian.
Мадуро подчеркнул, что переговоры проходили с его личного разрешения. Отмечается, что президент Венесуэлы выступил с таким заявлением после появления слухов о том, что один из самых влиятельных политиков Венесуэлы Диосдадо Кабельо проводит секретные переговоры с американским правительством. Сообщалось, что в США рассчитывают посеять внутренние раздоры в администрации Мадуро.
Впрочем, эксперты по венесуэльской политике отнеслись к этим новостям со скепсисом, отмечает The Guardian, поскольку они, очевидно, были направлены на дестабилизацию окружения Мадуро. По словам сотрудника мозгового центра Chatham House Кристофера Сабатини, «США пытаются провести что-то вроде психологической атаки в надежде посеять хаос внутри администрации Мадуро».
Вслед за Мадуро факт наличия переговоров подтвердил и Трамп, отметивший, что переговоры с Венесуэлой проходят на очень высоком уровне. По мнению Джоффа Рэмси, эксперта из вашингтонского института Латинской Америки, переговоры между венесуэльскими и американскими представителями являются «очень позитивным знаком».
Издание напоминает, что Николас Мадуро борется за свою политическую карьеру с января нынешнего года, когда молодой лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя законным президентом Венесуэлы и получил признание от 50 стран мира, включая США и Великобританию.
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