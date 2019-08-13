N-TV: Мадуро планирует распустить парламент

В Венесуэле уже в этом году могут состояться досрочные выборы в Национальную ассамблею, сообщает N-TV. Это связано с намерением Николаса Мадуро распустить парламент, являющийся последним бастионом оппозиции.

В Венесуэле уже многие месяцы продолжается борьба за власть, сообщает N-TV. Последним бастионом оппозиции является Национальная ассамблея: президент страны Николас Мадуро намерен распустить её.

Как пишет издание, лояльное правительству Национальное учредительное собрание создаст специальную комиссию, которая определит дату досрочных выборов в парламент. По словам председателя комиссии Диосдадо Кабельо, они могут состояться уже в нынешнем году, притом что по плану они должны пройти только в конце 2020 года.

N-TV напоминает, что венесуэльская оппозиция выиграла прошлые выборы в Национальную ассамблею, прошедшие в декабре 2015 года. Однако затем Верховный суд Венесуэлы перестал признавать парламент и объявил все его решения недействительными. В 2017 году было основано Национальное учредительное собрание, лояльное Мадуро.

В нынешнем году борьба за власть резко обострилась: лидер Национальной ассамблеи и оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его признали 50 государств, в их числе — США и Германия. Мадуро, в свою очередь, пользуется поддержкой ряда стран, в их числе — Россия и Куба, отмечает издание.