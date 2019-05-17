Canal 24 Horas TV

24 Horas: Гуаидо подтвердил, что его посланники находятся в Норвегии для диалога с правительством Мадуро

Материал представлен в переводе ИноТВ
Спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо подтвердил, что его посланники находятся в Норвегии для переговоров с представителями правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро, передаёт Canal 24 Horas. Как отмечается в материале, стороны провели в Осло уже несколько встреч.
ХУАН ГУАИДО, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы: Ещё во вторник я сказал: «Да, в Норвегии находятся (наши. — ИноТВ) посланники». Также я неустанно говорил, что мы не собираемся идти на какие-либо ложные переговоры.
 
Таким образом спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо подтвердил, что представители оппозиции находятся в Норвегии для возможного диалога с правительством Николаса Мадуро. Согласно норвежской телерадиокомпании, контакты между посланниками оппозиции и Мадуро впервые состоялись на Кубе, а теперь в Осло уже прошло несколько встреч.
 
Мадуро ограничился заявлением о том, что его министр коммуникаций находится за рубежом с важной миссией.
 
Дата выхода в эфир 17 мая 2019 года. 
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источник
Canal 24 Horas TV Испания Европа
теги
Венесуэла Николас Мадуро Норвегия переговоры Хуан Гуаидо
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