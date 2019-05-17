24 Horas: арест активистов в посольстве Венесуэлы в США обрадовал противников Мадуро

Американская полиция вошла в венесуэльское посольство в Вашингтоне и арестовала последних четырёх активистов, которые отказывались покидать здание, выступая таким образом против вмешательства США в дела Венесуэлы, передаёт Canal 24 Horas. У противников Мадуро, собравшихся у здания диппредставительства, аресты сторонников венесуэльского лидера вызвали радость, отмечается в материале.
Последние четыре активиста, сторонники венесуэльского президента Николаса Мадуро, которые оставались внутри посольства Венесуэлы в Вашингтоне, были задержаны властями США.
Камеры направлены на заднюю дверь посольства Венесуэлы в Вашингтоне. Вот-вот должна завершиться необычная борьба за это здание. Его отказываются покидать четыре активиста, выступающие против вмешательства Белого дома в дела Венесуэлы.
Американская полиция входит, имея ордеры на арест, и увозит их в полицейский участок. На улице — взрыв эмоций.
СОБРАВШИЕСЯ: Свобода! Свобода!
Радость среди венесуэльских демонстрантов, выступающих против Мадуро.
ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Полное счастье от того, что их вытащили. Отбросы!
ЖЕНЩИНА: Зная, что именно так уходят эти узурпаторы, также осознаю, что мы сможем добиться свободы Венесуэлы.
Два фургона с высланными из Венесуэлы людьми приехали в Майами, чтобы лично лицезреть этот момент: как в их посольство входят агенты США — страны, которая первой признала Гуаидо президентом Венесуэлы.
Адвокат активистов раскритиковала происходящее, назвав это опасным шагом и нарушением Венской конвенции, которая защищает посольства, в том числе в военное время.
Дипломаты, назначенные Мадуро, давно покинули это здание, ещё когда им не продлили визы. Они оставили его в руках активистов. В последние дни здание отказывались покидать четыре человека, находившиеся там без электричества, воды и почти без еды. Их окружила полиция, а на улицах сложилась очень напряжённая обстановка.
КРИСТИНА ОЛЕА, корреспондент Canal 24 Horas: За это время посольство превратилось в символ борьбы за власть в Венесуэле. И теперь оно оказалось в центре щекотливой правовой ситуации.
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