24 Horas: арест активистов в посольстве Венесуэлы в США обрадовал противников Мадуро

Последние четыре активиста, сторонники венесуэльского президента Николаса Мадуро, которые оставались внутри посольства Венесуэлы в Вашингтоне, были задержаны властями США.

Камеры направлены на заднюю дверь посольства Венесуэлы в Вашингтоне. Вот-вот должна завершиться необычная борьба за это здание. Его отказываются покидать четыре активиста, выступающие против вмешательства Белого дома в дела Венесуэлы.

Американская полиция входит, имея ордеры на арест, и увозит их в полицейский участок. На улице — взрыв эмоций.

СОБРАВШИЕСЯ: Свобода! Свобода!

Радость среди венесуэльских демонстрантов, выступающих против Мадуро.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Полное счастье от того, что их вытащили. Отбросы!

ЖЕНЩИНА: Зная, что именно так уходят эти узурпаторы, также осознаю, что мы сможем добиться свободы Венесуэлы.

Два фургона с высланными из Венесуэлы людьми приехали в Майами, чтобы лично лицезреть этот момент: как в их посольство входят агенты США — страны, которая первой признала Гуаидо президентом Венесуэлы.

Адвокат активистов раскритиковала происходящее, назвав это опасным шагом и нарушением Венской конвенции, которая защищает посольства, в том числе в военное время.

Дипломаты, назначенные Мадуро, давно покинули это здание, ещё когда им не продлили визы. Они оставили его в руках активистов. В последние дни здание отказывались покидать четыре человека, находившиеся там без электричества, воды и почти без еды. Их окружила полиция, а на улицах сложилась очень напряжённая обстановка.

КРИСТИНА ОЛЕА, корреспондент Canal 24 Horas: За это время посольство превратилось в символ борьбы за власть в Венесуэле. И теперь оно оказалось в центре щекотливой правовой ситуации.

Дата выхода в эфир 17 мая 2019 года.