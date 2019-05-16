El País: США обосновали запрет на полёты в Венесуэлу «угрозами безопасности»

Американское правительство распорядилось о «немедленной приостановке» авиасообщения между США и Венесуэлой, пишет El País. Вашингтон обосновал это решение «угрозами безопасности», возникшими из-за кризиса, с которым столкнулась эта латиноамериканская страна.

«Министерство внутренней безопасности пришло к выводу, что условия в Венесуэле представляют угрозу для безопасности пассажиров, самолётов и экипажей, которые летят в эту страну или из неё, и что общественный интерес требует немедленного прекращения всех пассажирских и грузовых коммерческих полётов между США и Венесуэлой», — говорится в приказе Министерства транспорта США.

Вывод Министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов базируется на «докладах о гражданских беспорядках и насилии в аэропортах и вокруг них», а также на опасениях, что «режим Мадуро» предпримет действия против американских граждан. На основе этих заключений министр транспорта США Элейн Чао приостановила «полномочия всех американских и зарубежных авиакомпаний осуществлять авиаперевозки в венесуэльские аэропорты и из них».

Ещё до введения этого запрета в Венесуэлу уже прекратили совершать рейсы несколько авиакомпаний, в том числе American Airlines. Этот авиаперевозчик ещё 28 марта объявил о приостановке полётов на неопределённый срок в связи с небезопасной обстановкой в Венесуэле.

American Airlines, как отмечает издание, была единственной крупной американской авиакомпанией, которая продолжала совершать полёты в эту латиноамериканскую страну, после того как в 2017 году авиаперевозчики United и Delta отказались от этого направления.

За последние годы другие авиакомпании, среди которых — Lufthansa, Air Canada, Aeroméxico, Alitalia, также прекратили полёты в Венесуэлу, пишет El País.