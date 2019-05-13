El País: Гуаидо ищет помощи Пентагона в разрешении венесуэльского кризиса

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо поручил своему посланнику в США Карлосу Веккьо установить прямой контакт с руководством Пентагона для поиска решения политического кризиса, передаёт El País. На субботнем митинге в Каракасе Гуаидо призвал своих сторонников продолжать давить на Николаса Мадуро, добиваясь его ухода с поста президента.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США Карлосу Веккьо встретиться с руководством Пентагона для выработки «совместных действий» по выходу из кризиса в стране, сообщает El País.

«Мы поручили нашему послу Карлосу Веккьо немедленно встретиться с представителем Южного командования ВС США, чтобы установить прямой контакт», — заявил Гуаидо во время выступления на митинге в Каракасе в субботу, 11 мая.

Кроме того, Гуаидо рассказал о контактах с союзником Мадуро Китаем. По его словам, китайские дипломаты сообщили ему о скором решении кризиса международной контактной группой.

El País напоминает, что 30 апреля председатель парламента попытался совершить переворот в стране и сумел освободить лидера партии «Народная воля» Леопольда Лопеса, однако не смог вынудить Мадуро уйти в отставку. Тем не менее Гуаидо отметил, что этот день разделил борьбу в Венесуэле на «до и после».

«Сегодня у нас гораздо больше возможностей, включая международное сотрудничество. Мы выходим на улицы и будем продолжать до тех пор, пока не достигнем поставленной цели», — приводит слова политика испанское издание.

После ареста вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано и невпечатляющей явки на оппозиционные митинги Гуаидо вновь призвал своих сторонников продолжать оказывать давление на президента Николаса Мадуро до тех пор, пока им не удастся добиться перемен.

El País отмечает, что при этом лидер оппозиции продолжает рассматривать возможность военного вмешательства США, называя его «международным сотрудничеством». Однако официально с подобной просьбой к Белому дому он не обращался. Гуаидо неоднократно заявлял, что, вероятно, согласится с таким вариантом развития событий, если Вашингтон открыто предложит свою военную поддержку. Тем не менее до сих пор США лишь используют это в качестве инструмента усиления давления на правительство Мадуро.