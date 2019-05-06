Telegraph: Венесуэла обвинила Банк Англии в «страданиях» своих граждан

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Банк Англии несёт ответственность за нехватку в стране продовольствия и лекарств, отказываясь выдать более $1 млрд слитками золота, передаёт The Daily Telegraph. Кроме того, Арреаса попросил Россию и Китай помочь обойти санкции США, которые привели к экономическому кризису в его стране.

Венесуэла обвинила Банк Англии в попытках помешать Каракасу кормить своих граждан и финансировать систему здравоохранения, отказываясь вернуть $1,2 млрд слитками золота, сообщает The Daily Telegraph.

Во время своего визита в Москву министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал международные санкции против правительства президента Николаса Мадуро причиной многолетнего экономического и гуманитарного кризиса в стране, который привёл к гиперинфляции и нехватке продовольствия и лекарств.

По словам министра, Банк Англии был лишь одним из множества европейских финансовых институтов, которые, пойдя на поводу у США, «конфисковали» у Венесуэлы €5 млрд, что повлекло за собой «страдания» венесуэльцев.

«Это ресурсы венесуэльского народа на еду, здоровье, коммунальные услуги, жильё, инфраструктуру, действия США преступны», — заявил Арреаса на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Политик не уточнил, почему ещё до введения американских санкций эти средства не пошли на выход из кризиса в стране, а были направлены на хранение за границу. Однако Арреаса отметил, что Венесуэла нуждается в помощи союзников, таких как Россия и Китай, для того чтобы найти «альтернативные пути в обход американской блокады».

The Daily Telegraph напоминает, что в январе Банк Англии отказал Мадуро в просьбе выдать $1,2 млрд слитками золота.

В феврале Великобритания признала лидера оппозиции Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. По данным издания, Гуаидо обратился к центральному банку Соединённого Королевства с просьбой выдать хранящиеся там золотые запасы Венесуэлы ему, однако активы остаются замороженными.

В последние несколько лет Мадуро неоднократно отказывался принимать гуманитарную помощь, даже когда более 3,4 млн венесуэльцев, то есть 10% населения страны, бежали за границу. Кроме того, правительство действующего президента обвиняют в нарушении прав человека, проведении неудачной экономической политики и коррупции.