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Contra Magazin: Трамп расстроил венесуэльский план вашингтонских «разжигателей войн»

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Глава Белого дома Дональд Трамп не только выступил против «разжигателей войн» в Вашингтоне, но и якобы даже намерен искать мирное решение венесуэльского кризиса вместе с президентом России Владимиром Путиным, пишет Contra Magazin. В частности, он высказался против интервенции в Венесуэлу, чего, собственно, и желают его советник по нацбезопасности, госсекретарь США и исполняющий обязанности министра обороны страны, отмечает издание.
Contra Magazin: Трамп расстроил венесуэльский план вашингтонских «разжигателей войн»
Reuters

Президент США Дональд Трамп не только выступил против «разжигателей войн» в Вашингтоне, но и якобы даже намерен вместе с главой Кремля Владимиром Путиным искать мирное решение кризиса в Венесуэле, пишет Contra Magazin.

В частности, он высказался против военного вмешательства в Венесуэлу, чего, собственно, и желают его советник по национальной безопасности Джон Болтон, государственный секретарь Майк Помпео и исполняющий обязанности министра обороны страны Патрик Шанахан, отмечает автор статьи Марко Майер.

По словам Дональда Трампа, он и его российский коллега поставили перед собой цель положить конец кризису в южноамериканской стране мирным путём.

«Как и я он хотел бы увидеть в Венесуэле перемены к лучшему», — заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Ранее же госсекретарь США Майк Помпео заверил, что если потребуется военное вмешательство, то «Соединённые Штаты это сделают». А вот Россию глава американской дипломатии и вовсе назвал «частью проблемы в Каракасе», напоминает журналист Contra Magazin.

В свою очередь, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан дали отчётливо понять, что в вопросе военного вмешательства в Венесуэлу «рассматриваются все варианты».

Кроме того, на прошлой неделе Джон Болтон, «официальное лицо любой военной кампании США», открыто поддержал военное вмешательство в Венесуэлу, чтобы изгнать венесуэльского президента Николаса Мадуро из страны.

«Для Трампа же — это вызов, поскольку он обещал не развязывать новых войн», — подчёркивает автор статьи Марко Майер.

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Contra Magazin Сейшелы Африка
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