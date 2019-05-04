Welt: к разочарованию венесуэльской оппозиции США не горят желанием ворошить «осиное гнездо»

Многие сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуано Гуаидо начинают разочаровываться, поскольку все попытки свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро до сих пор не увенчались успехом, передаёт Welt. Те, кого это не смущает, теперь всё чаще призывают США вмешаться, вот только Вашингтон, похоже, совсем не горит желанием «ворошить осиное гнездо», констатирует корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

В Венесуэле должны пройти новые массовые протесты против режима Мадуро. Впрочем, придерживающийся левых взглядов глава государства по-прежнему крепко сидит в седле, и нельзя сказать, что в последние месяцы оппозиции действительно удалось добиться каких-либо успехов. В первую очередь это связано с тем, что автократ может и дальше рассчитывать на поддержку своих могущественных союзников России и Китая. В частности, из-за этого некоторые противники Мадуро начинают разочаровываться. Они всё чаще требуют, чтобы Соединённые Штаты вмешались. Наш корреспондент Кристоф Ваннер встретился в охваченном кризисе регионе с одним из дезертиров.

На венесуэльско-колумбийской границе идёт борьба за выживание. На этом рынке в колумбийской Кукуте венесуэльцы обеспечивают себя всем самым необходимым: продуктами питания, предметами личной гигиены, медикаментами — вещами, которые дома уже давно не приобрести по доступным ценам. Большинство людей здесь — сторонники венесуэльской оппозиции. Они вообще-то полагали, что оппозиционному лидеру Гуаидо быстро удастся свергнуть правителя Мадуро и его коррумпированных генералов.



КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Многие венесуэльцы начинают разочаровываться, поскольку ожесточённая борьба между лидером оппозиции Хуаном Гуаидо и президентом Николасом Мадуро развернулась ещё в начале этого года и до сих пор все попытки свергнуть автократа не увенчались успехом. Итоги массовых протестов этого года — минимум 57 погибших сторонников оппозиции.



Венесуэльцы, которых не лишили мужества большое количество жертв и неудавшиеся попытки переворота, теперь, однако, всё чаще требуют применить силу против режима Мадуро.



СТОРОННИК ОППОЗИЦИИ: Я считаю, что нам нужно военное вмешательство, так как здесь не осталось практически ничего: едва ли есть продукты питания, вода и электричество. Скоро люди начнут умирать от голода.



СТОРОННИЦА ОППОЗИЦИИ: Если избавиться от Мадуро другими способами не получается, то я за военное вмешательство.



По мнению многих, находящихся здесь людей, интервенция возможна только при условии, что её будут координировать Соединённые Штаты. Впрочем, американцы, похоже, не горят желанием ворошить осиное гнездо под названием Венесуэла, и борьба за власть между Мадуро и Гуаидо, судя по всему, пока продолжится.



Дата выхода в эфир 04 мая 2019 года.