El Mundo: лидер венесуэльской оппозиции пообещал добиться свержения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопес заявил, что мятеж 30 апреля — лишь часть плана по смещению президента страны Николаса Мадуро, сообщает El Mundo. Кроме того, Лопес отметил, что во время домашнего ареста встречался с генералами венесуэльской армии и пообещал «больше движений в военном секторе».
Лидер оппозиционной партии Венесуэлы «Народная воля» Леопольдо Лопес заявил, что встречался с генералами венесуэльской армии, находясь под домашним арестом, сообщает El Mundo. По словам политика, страну ждёт «больше движений в военном секторе».
Издание отмечает, что в четверг Лопес предстал перед публикой впервые после попытки переворота 30 апреля. Всего через несколько часов после появления известия о выдаче ордера на его арест он вышел к воротам резиденции испанского посла в Каракасе, чтобы сообщить, что произошедшее это «частью процесса. Трещина, появившаяся 30 числа, превратится в разлом, который в итоге разрушит дамбу».
Лопес также заявил, что оппозиция заранее планировала прошедшие во вторник акции протеста с участием военных в рамках операции «Свобода» по смещению правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Политик добавил, что события 30 апреля не были попыткой переворота и оппозиция «не будет отдыхать ни минуты», пока не добьётся свержения «узурпатора» Мадуро и проведения свободных выборов.
В свою очередь, лидер оппозиции Хуан Гуаидо обратился к сторонникам на своей страничке в Twitter и призвал их провести в субботу, 4 мая, мирные демонстрации у воинских частей, пишет El Mundo. Гуаидо написал, что в воскресенье, 5 мая, пройдет поминальная служба по погибшим в массовых протестах, начавшихся после того, как он провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.
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