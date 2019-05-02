ABC: США договорились с венесуэльскими военными об аресте Мадуро, но что-то пошло не так

США договорились с высокопоставленными венесуэльскими военными, что те арестуют президента страны Николаса Мадуро, если последний откажется бежать на Кубу, пишет испанская газета ABC со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов. Однако этот план так и не был претворён в жизнь.

Пока Мадуро и Хуан Гауидо в среду «играли на улицах Каракаса в кошки-мышки» во время протестов, организованных оппозиционным лидером, администрация Трампа пыталась выяснить, почему провалилась операция, нацеленная на то, чтобы «незаконный президент» (Мадуро. — ИноТВ) во вторник покинул страну.

План по смене режима базировался на договорённостях между советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и министром обороны Венесуэлы Владимиром Падрино. Сторонам удалось договориться в ходе нескольких телефонных разговоров, состоявшихся в последние месяцы.

Падрино, а также другие министры и генералы должны были подписать с исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуаном Гуаидо соглашения, составленные противниками Николаса Мадуро.

Среди этих документов была и дорожная карта, предусматривавшая проведение выборов в течение 30 дней после того, как чависты признают Гуаидо законным временным президентом страны.

Одновременно с этим, в рамках соглашения с председателем Верховного суда Венесуэлы Майкелом Морено, судебная инстанция последнего должна была объявить незаконной Конституционную ассамблею — законодательный орган, который был создан и контролируется Николасом Мадуро и который существует параллельно Национальной Ассамблее.

Заручившись необходимой правовой защитой, генерал-майор Национальной гвардии Иван Рафаэль Эрнандес Дала должен был поставить Мадуро перед выбором: либо тот покидает страну и отправляется на Кубу, либо его арестуют по распоряжению суда. После этого из страны должны были выдворить 20-25 тыс. кубинцев, которые, по мнению США, поддерживают Мадуро в Венесуэле, сообщает ABC со ссылкой на анонимный источник в Совете национальной безопасности США. Именно этот орган руководил переговорами с вышеупомянутыми генералами, говорится в статье.

Подписать соглашения с военными планировалось на базе Ла-Карлота в Каракасе. Как раз там во вторник находился Хуан Гуаидо в сопровождении другого оппозиционера Леопольдо Лопеса, который незадолго до этого был освобождён из-под домашнего ареста.

Как отмечает издание, источники в Совете безопасности США, как и Белый дом в целом, не знают достоверно, что произошло во вторник и почему Мадуро не покинул президентский дворец Мирафлорес.

Источники в Венесуэле заявляют, что этот договор развалился из-за министра обороны Владимира Падрино, который в последний момент передумал. Высокопоставленные военные, с которыми велись переговоры, отключили свои телефоны, пишет ABC со ссылкой на заявление спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.

В интервью информагентству EFE он выразил недовольство «тремя ключевыми фигурами чавизма», в том числе и министром обороны Владимиром Падрино. Последний предположительно в течение нескольких месяцев вёл переговоры с оппозицией, намереваясь отвернуться от Мадуро и поддержать оппозиционера Хуана Гуаидо, которого уже признали президентом Венесуэлы 54 государства.

«Они говорили, говорили, говорили, а когда пришло время действовать, оказались не готовы сделать это», — посетовал Абрамс.