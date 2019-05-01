Frankfurter Allgemeine: операция «Свобода» провалена, но пути назад у Гуаидо нет

Старт операции «Свобода», которую провозгласил оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо, потерпел провал. Тем не менее, это ещё не означает краха всей попытки переворота, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. По версии издания, хотя армия снова не поддержала Гуаидо, обратного пути для него уже нет, и до сих пор ему не раз удавалось мобилизовать население, несмотря на постоянные поражения.

Попытка лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо привлечь армию на свою сторону потерпела провал, но пути назад для него уже нет, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Во вторник Гуаидо обратился к жителям Венесуэлы с уверениями, что армия приняла его сторону, чтобы освободить страну от «угнетателя Николаса Мадуро и его режима». При этом оппозиционный лидер действовал под девизом «сейчас или никогда», отмечает издание. В действительности, однако, его видео-обращение было заснято при участии всего лишь полсотни военных, в то время как армейское руководство снова подтвердило свою верность президенту, отправив солдат на улицы для подавления демонстрации, пишет немецкая газета.

Вторник стал днём столкновений с применением насилия, но также и днём «мирного изъявления десятков тысяч венесуэльцев против режима Мадуро», уверяет корреспондент издания Тьерк Брювиллер. «Это был день зарождающейся надежды, который снова окончился отрезвлением», — утверждает он.

То, что Гуаидо назвал операцией «Свобода», финальная фаза которой теперь объявлена, правительство президента Мадуро определило как попытку переворота со стороны оппозиции и «небольшой группы предателей» в рядах армии. При этом многие участвовавшие в событиях военные попросили убежища у Бразилии.

Изначально проведение акции было намечено на более поздний срок, и у Гуаидо было согласие военных кругов, представителей судов и других институтов выступить на его стороне, сообщает немецкая газета со ссылкой на «информированные круги». Однако в связи с возросшим риском ареста Гуаидо перенёс акцию на более раннее время, и военные, очевидно, пошли на попятную, рассуждает автор статьи.

По данным журналистов, уже велись переговоры по поводу возможного выхода для Мадуро и проведения новых выборов, а американский госсекретарь Майк Помпео даже утверждал, что Мадуро планировал уехать на Кубу, но Россия уговорила его остаться в стране.

Точно известно, что на протяжении всего дня во вторник Мадуро не появлялся перед общественностью и оставил только одно короткое сообщение в Twitter, и то через несколько часов после обнародования видео Гуаидо, подчёркивает Frankfurter Allgemeine. Лишь вечером Мадуро появился на экранах и «почти дрожал, от гнева ли или от ужаса», утверждает журналист издания. По словам действующего президента Венесуэлы, попытка путча не останется безнаказанной. Он поручил прокуратуре провести расследование, предатели установлены. Тот, кто пойдёт этим путём, потеряет всё, предостерёг Мадуро.

О задержании Гуаидо он, однако, не говорил. «Ему известно, что это могло бы иметь непредсказуемые последствия. К тому же, это стало бы большим испытанием лояльности полиции и армии, с которой он считает себя в безопасности», — полагает немецкий журналист.

По версии немецкой газеты, начало операции «Свобода» потерпело крах, но вопрос в том, окончилась ли тем самым вся операция. «В Венесуэле запущен процесс, который может оказаться бесповоротным», — настаивает Frankfurter Allgemeine. Гуаидо, которого свыше 50 правительств признали временным президентом страны, за прошедшие недели раз за разом терпел поражение, но ему всегда удавалось снова мобилизовать население.

Во вторник вечером Гуаидо не выступил публично, как было запланировано. О том, где он находится, вечером ничего известно не было. В вечернем видео-обращении из неизвестного места он снова призвал армию примкнуть к операции «Свобода». По уверениям оппозиционного лидера, то, что происходит в Венесуэле, — это не государственный переворот, а «мирное восстание против тирана». Гуаидо призвал население выступить с протестами снова 1 мая.

Мировая общественность отреагировала на происходящее незамедлительно, пишет немецкая газета. Многие страны призвали прекратить насилие и перейти к мирному процессу передачи власти. Вашингтон, в свою очередь, потребовал, чтобы армия Венесуэлы перешла на сторону Гуаидо, потому что это последняя возможность избежать наказания.

Как полагает автор статьи, правительство реагирует на подобные угрозы спокойно, но некоторых в руководстве страны они должны заставить задуматься. «В целом, многие генералы и чиновники режима находятся в процессе обдумывания ситуации. Страх перед внутренними репрессиям пока ещё слишком велик, чтобы отвернуться от Мадуро», — заключает Frankfurter Allgemeine.