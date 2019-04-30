Canal 24 Horas TV

24 Horas: власти Венесуэлы заявили, что «дезактивируют» план государственного переворота

Материал представлен в переводе ИноТВ
Группа военных, близких к венесуэльской оппозиции, освободила из-под домашнего ареста местного оппозиционера Леопольдо Лопеса, сообщает Canal 24 Horas TV. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, ранее в этом году объявивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, при этом призвал вооружённые силы страны оказать поддержку оппозиционному движению. Между тем власти Венесуэлы заявили о том, что в настоящий момент «дезактивируют» план государственного переворота.
Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес был освобождён. Мы сейчас видим кадры, поступающие прямо из Венесуэлы, из Каракаса. Группа солдат, близких к оппозиции, по всей видимости, освободила Леопольдо Лопеса в Каракасе, где он, находясь под домашним арестом, отбывал своё наказание в виде почти 13 лет лишения свободы.
 
Это было сделано в рамках операции, толчок которой дал спикер Национальной ассамблеи Хуан Гауидо. Находясь на военной базе, исполняющий обязанности президента (Хуан Гауидо. — ИноТВ) страны призвал вооружённые силы Венесуэлы оказать полную поддержку оппозиционному движению — как он заявил, «военному и гражданскому» движению, которое он возглавляет.
 
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что правительство Николаса Мадуро «противостоит и дезактивирует» план государственного переворота, намекая на заявление, сделанное Хуаном Гуаидо на одной из военных баз.
 
Министр обороны при этом заверил, что вооружённые силы продолжат защищать конституцию и законную власть.
 
Дата выхода в эфир 30 апреля 2019 года.
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Canal 24 Horas TV Испания Европа
теги
Венесуэла оппозиция Хуан Гуаидо
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