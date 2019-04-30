24 Horas: власти Венесуэлы заявили, что «дезактивируют» план государственного переворота

Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес был освобождён. Мы сейчас видим кадры, поступающие прямо из Венесуэлы, из Каракаса. Группа солдат, близких к оппозиции, по всей видимости, освободила Леопольдо Лопеса в Каракасе, где он, находясь под домашним арестом, отбывал своё наказание в виде почти 13 лет лишения свободы.

Это было сделано в рамках операции, толчок которой дал спикер Национальной ассамблеи Хуан Гауидо. Находясь на военной базе, исполняющий обязанности президента (Хуан Гауидо. — ИноТВ) страны призвал вооружённые силы Венесуэлы оказать полную поддержку оппозиционному движению — как он заявил, «военному и гражданскому» движению, которое он возглавляет.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что правительство Николаса Мадуро «противостоит и дезактивирует» план государственного переворота, намекая на заявление, сделанное Хуаном Гуаидо на одной из военных баз.

Министр обороны при этом заверил, что вооружённые силы продолжат защищать конституцию и законную власть.

Дата выхода в эфир 30 апреля 2019 года.