Болтон: США пытаются убедить Москву оставить Мадуро

Дональд Трамп стремится к нормализации отношений с Москвой, однако, если Россия решится на авантюры в Венесуэле, это тому способствовать не будет, заявил Джон Болтон в интервью Bloomberg. По его словам, Мадуро держится лишь за счёт поддержки Кубы, а Москва и Китай опасаются за свои инвестиции и кредиты Каракасу.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в интервью Bloomberg, что администрация Трампа пытается убедить Россию отказаться от поддержки Николаса Мадуро. По его словам, венесуэльский лидер держится на плаву лишь благодаря поддержке Кубы.

Болтон также напомнил, что в Венесуэле, по некоторым подсчётам, живут 40—45 тыс. американцев, и со стороны Каракаса «было бы большой ошибкой» причинить им какой-либо вред. Также он предостерёг власти Венесуэлы от каких-либо резких действий против оппозиции.

США поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо и пытаются оказать давление на Николаса Мадуро и Кубу с помощью санкций. «Если бы можно было взмахнуть волшебной палочкой и убрать кубинцев из Венесуэлы, Мадуро бы почти тут же пал», — приводит издание заявление Болтона.

Как отмечает издание, Россия отправила в Венесуэлу два самолёта с военными и военным оборудованием, что вице-президент США Майк Пенс назвал «нежелательной провокацией». Россия на это ответила, что её силы останутся там столько, сколько потребуется.

По словам Болтона, советники Трампа по национальной безопасности как раз находились в Москве и обсуждали с Россией её участие в событиях в Венесуэле. Он заверил, что Трамп хочет наладить отношения с Россией, но Штаты ясно дали понять, что «авантюризм в Венесуэле этому способствовать не будет». Болтон отметил, что Россия и Китай «перестраховываются»: «Я думаю, это показывает, что они опасаются обвала своих кредитов и инвестиций, если они так недвусмысленно поддерживают Мадуро».

США ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы, но Болтон не решился предсказать, как скоро режим Мадуро падёт: «Есть масса разных способов, как это может случиться». Он отмечает, что прежде Каракасу всегда удавалось справиться с оппозицией, но на этот раз он не смог её подавить или разобщить.

Однако, как отмечает автор статьи, высокопоставленные военные Венесуэлы не обратились против Мадуро, как предрекали американские чиновники. Впрочем, по словам Болтона, Гуаидо пользуется повсеместной поддержкой среди простых военных, и как раз поэтому Мадуро не смог приказать им арестовать оппозиционеров.

Штаты неоднократно говорили о том, что рассматривают все варианты воздействия на Венесуэлу. И Болтон подтвердил, что есть некие красные линии, нарушение которых спровоцирует более жёсткий ответ Вашингтона, но конкретнее он их не обрисовал, отмечает Bloomberg.