NYT: США стремятся «задушить» экономику Мадуро новыми санкциями

США ввели новые санкции против Центрального банка Венесуэлы, пытаясь ограничить доступ страны к американским долларам, передаёт The New York Times. Отмечается, что это связано с попыткой ограничить продажу Венесуэлой нефти и золота, являющихся одним из немногих источников дохода правительства президента Николаса Мадуро.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Центрального банка Венесуэлы, ограничивая ему доступ к долларам, а также его возможности проводить международные финансовые операции, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что подобными мерами, прежде всего направленными на ограничение продажи венесуэльской нефти в США и американской лёгкой нефти в Венесуэлу, Соединённые Штаты пытаются оказывать финансовое давление на правительство президента Николаса Мадуро.

Выбрав в качестве объекта санкций Центральный банк страны, администрация Трампа пытается перекрыть один из немногих оставшихся путей финансирования правительства. Так, Центральному банку не требуется одобрения Национальной ассамблеи во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо для получения кредита. Данная «лазейка» позволила Мадуро получить кредит в размере $500 млн у Латиноамериканского банка развития в декабре прошлого года.

Кроме того, именно Центральный банк Венесуэлы осуществляет большую часть продажи золота. В частности, недавно стало известно о продаже Венесуэлой 8 тонн золота стоимостью примерно $400 млн. Как отмечает издание, оставшиеся запасы венесуэльского золота оцениваются приблизительно в сумму $8,6 млрд.

По мнению директора отдела Латинской Америки компании Eurasia Group Ризы Грэйс-Таргоу, проблемой для Венесуэлы являются «любые ограничения по продаже золота». Тем не менее она подчеркнула, что большинство стран или компаний, готовых покупать венесуэльское золото, либо «не имеют отношения к американской банковской платёжной системе США, либо не обеспокоены возможными политическими последствиями».

При этом другие эксперты полагают, что санкции, прежде всего, призваны стать посланием для стран, всё ещё сотрудничающих с правительством Мадуро.

«Этот шаг имеет смысл в общем контексте того, что пытается достичь администрация США, а именно: задушить правительство Венесуэлы в финансовом отношении», — приводит The New York Times слова адвоката юридической компании Mayer Brown в Хьюстоне Хосе Валеры.