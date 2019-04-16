Guardian: «господин Помпео потерял голову» — китайские дипломаты отреагировали на обвинения главы Госдепа

Китай отверг заявления США о том, что Пекин частично виновен в разрушении Венесуэлы, пишет The Guardian. Более того, КНР обвинила Вашингтон в клевете и распространении хаоса в Латинской Америке.

Как напоминает издание, в ходе состоявшейся на прошлой неделе поездки по четырём странам Южной Америки госсекретарь Майк Помпео пристыдил Китай за поддержку венесуэльского президента Николаса Мадуро.

«Финансирование Китаем режима Мадуро помогло ускорить и продлить кризис в стране», — заявил тогда глава Госдепа, назвав венесуэльского лидера «жадным до власти тираном, который принёс разруху своей стране и своему народу».

«Думаю, нам всем следует выучить урок: Китай и другие лицемерят, призывая к невмешательству в дела Венесуэлы. Их собственное финансовое вмешательство помогло разрушить эту страну», — добавил Помпео.

По словам госсекретаря, китайские деньги направлялись «дружкам Мадуро», использовались для давления на продемократических активистов и для финансирования неэффективных социальных программ.

Китай, будучи крупнейшим иностранным кредитором Венесуэлы, который с 2007 года предоставил Каракасу кредитов на сумму около $62 млрд, с негодованием отреагировал на это заявление.

Официальный представитель МИД КНР Лю Кан раскритиковал Помпео за эти «необоснованные обвинения» и за «попытки оклеветать Китай и посеять раздор между Китаем и латиноамериканскими странами».

«США давно считают Латинскую Америку своим задним двором, где они прибегают к своевольному использованию давления, угроз и даже диверсий. Люди умеют отличать правду от фальши. Я уверен, что латиноамериканские страны всецело способны отличить настоящего друга от фальшивого, который игнорирует правила и распространяет хаос», — заявил Лю Кан, выступая на пресс-конференции в Пекине.

Посол Китая в Чили Сюй Бу был ещё менее дипломатичным.

«Господин Помпео потерял голову», — заявил китайский дипломат.

Как отмечает The Guardian, аналитики полагают, что прагматичное руководство Коммунистической партии КНР не станет скорбеть по падению Мадуро. Тем не менее уже три месяца прошло после того, как Хуан Гауидо, которого к настоящему времени более 50 стран признали законным лидером Венесуэлы, начал свою инициативу по свержению Мадуро, однако пока нет никаких признаков того, что это случится. Кроме того, венесуэльские военные и мировые державы, такие как Китай, Россия и Турция, продолжают оказывать поддержку Мадуро.

Официальный представитель МИД КНР указал на то, что клеветническая кампания США не изменит текущую ситуацию.

«Ложь останется ложью, даже если её повторить тысячу раз, — заявил Лю Кан репортёрам. — Господин Помпео вполне может сделать перерыв».