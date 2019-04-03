Newsweek: одни угрозы и санкции — Россия об американской дипломатии

«В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять — санкции», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, другой инструментарий исчез из дипломатического арсенала США, и это печально.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике американскую дипломатию. По его словам, попытки США повлиять на политику других стран были очень однобокими: «В американской дипломатии я сейчас не вижу ничего, кроме ультиматумов, и в случае отказа их принять — санкции. Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально».

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рассчитывает на поддержку стран — членов НАТО в оказании дальнейшего давления на Россию. Он пригрозил, что новые штрафные меры могут быть приняты уже на этой неделе.

«Если честно, то он много что заявляет, — отреагировал на его слова Лавров. — Когда мы с ним порой общаемся по телефону (давно лично не виделись), он достаточно корректно ведёт разговор. Хотя ясно, что мы практически по большинству тем не соглашаемся». «Если ты работаешь главой внешнеполитического ведомства, то нужно искать дипломатические подходы к различным проблемам», — посоветовал министр.