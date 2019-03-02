Bloomberg: в Москве венесуэльского вице-президента встретили тепло, но конкретной помощи не пообещали

Хотя прибывшая на переговоры в Москву вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес и получила там тёплый приём, она не услышала серьёзных гарантий по оказанию срочной финансовой помощи Каракасу со стороны России, пишет Bloomberg. Тем не менее, как отмечает агентство, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет оказывать Венесуэлы «легитимное гуманитарное содействие» перед лицом «циничной кампании» США.
Прибывшую на переговоры в Москву вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес ждал тёплый приём, однако она услышала не так много обещаний срочной помощи Каракасу, пишет Bloomberg.
Россия продолжит оказывать Венесуэле, которая столкнулась с «циничной кампанией» со стороны США и их союзников, «легитимное гуманитарное содействие», заявил по этому поводу глава МИД России Сергей Лавров. «Исходим из того, что лучший способ помочь венесуэльцам — это расширять практическое, прагматичное обоюдовыгодное взаимодействие», — отметил он.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, «на уровне президентов» вопрос об оказании финансовой помощи Каракасу не обсуждается. «Мы желаем нашим венесуэльским партнерам как можно скорее справиться с трудностями и внутриполитическими, и экономическими сложностями, которые сейчас имеют место в стране», — добавил Песков.
Путин и высокопоставленные российские чиновники симпатизируют своему венесуэльскому союзнику, однако они понимают, что «правительство Мадуро вряд ли сможет пережить кризис в долгосрочной перспективе, поэтому смысла посылать деньги нет», считает глава российского Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов.
Кроме того, по мнению эксперта, Россия не будет оказывать «режиму» военную помощь, как это было с Сирией, потому что Венесуэла находится слишком далеко, и у Путина нет причин вмешиваться, «если существует высокая вероятность, что всё закончится не так, как того желает Россия».
Вместе с тем Лавров заявил, что США готовятся вооружить повстанческие группировки в Венесуэле оружием из Восточной Европы. Кроме того, глава российского МИД не исключил варианта с военным вторжением Вашингтона в Венесуэлу.
Россия, как и Китай, остаётся одной из важных сторонниц Мадуро. В частности, нефтяной гигант «Роснефть» вложил миллиарды долларов в венесуэльскую экономику, поэтому Москва старается защитить свои интересы в то время как президент США Дональд Трамп пытается свергнуть венесуэльского лидера с помощью санкционного давления.
Ранее Мадуро приказал государственной нефтекомпании PDVSA переместить её европейский офис из Лиссабона в Москву, чтобы расширить сотрудничество с «Роснефтью» и «Газпромом». По словам Родригес, это решение было вызвано тем, что Европа не может обеспечить достаточный уровень безопасности для венесуэльских активов.
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