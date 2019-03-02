Конгрессмен США: пристрастие к смене режимов подрывает безопасность Америки

Вашингтонский истеблишмент так любит свергать режимы, что нет ничего удивительного в нежелании КНДР отказываться от единственного средства сдерживания — ядерного оружия. Об этом в интервью Fox News заявила конгрессмен Тулси Габбард, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента США. По её словам, последствия американских интервенций всегда катастрофические, но политики продолжают убеждать народ в необходимости этих «гуманитарных акций».

Внезапно множество демократов вступило в борьбу за звание кандидата в президенты от своей партии. Есть между ними кое-какие разногласия, но, похоже, в одном многие из них согласны: они всем сердцем поддерживают внешнеполитическую повестку дня Билла Кристола*. Будь то Сирия, или Венесуэла, или Россия — если где-то в мире у США есть возможность поспособствовать вооружённому конфликту, они только за.



Единственное исключение — конгрессмен от Гавайев Тулси Габбард. Искренняя прогрессистка и ветеран (войны в Ираке. — ИноТВ), она говорит, что хочет удержать Америку от бессмысленных войн на чужой земле. И за это она неоднократно подвергалась нападкам в Вашингтоне.



Сегодня конгрессмен Габбард с нами. Большое спасибо, что пришли, конгрессмен!



ТУЛСИ ГАББАРД, конгрессмен США: Спасибо, что пригласили.



Я знаю, вас критикуют за то, что вы выступаете не только в одобренных СМИ. Уверен, что и за сегодняшнее появление в нашей программе вас раскритикуют. Но я хочу успокоить избирателей-демократов: мы с вами не согласны по очень многим вопросам… может быть, даже по большинству. Вы искренняя прогрессистка. Но в одном я восхищаюсь вашей смелостью: вы не желаете соглашаться со внешнеполитическими взглядами всех остальных в Вашингтоне. И вы подверглись за это серьёзным нападкам. Как вы думаете, почему?



ТУЛСИ ГАББАРД: Послушайте, Такер, я солдат сухопутных войск Национальной гвардии, я уже почти 15 лет на службе, два раза меня направляли на Ближний Восток, и я по личному опыту знаю цену войны.



Последние шесть лет, будучи членом конгресса, я входила в комитеты по иностранным делам и по вооружённым силам. И я видела, как влиятельные политики из обеих партий, заботясь только о своих интересах, продолжают продвигать внешнеполитический курс, направленный на смену режимов военным путём.



Они думают, что мы, США, должны вести себя как «мировой полицейский» и что мы должны и дальше свергать и громить диктаторов или… страны, которые нам не нравятся. Притом что мы, американцы, в процессе этого потеряем триллионы долларов, причиним больше страданий странам, где мы ведём войну, и — да, кстати! — подорвём нашу собственную национальную безопасность. Как это происходит на наших глазах в таких странах, как Северная Корея…



Да.



ТУЛСИ ГАББАРД: … где Ким Чен Ын недвусмысленно заявил, что держится за это ядерное оружие как за единственное средство, удерживающее Соединённые Штаты от вторжения и войны за смену режима в Северной Корее.



Я глубоко обеспокоена тем, что вчерашний саммит закончился без соглашения. Потому что нам нужно освобождение Корейского полуострова от ядерного оружия. Удивляться не приходится: всё из-за этой политики смены режимов военным путём. Повторюсь, эту политику раз за разом продвигают лидеры вашингтонского внешнеполитического истеблишмента, относящиеся к обеим партиям.



Интересно, что этот подход, направленный на смену режимов… Если бы он работал! Когда-то он казался мне разумным. Но он действует уже почти 20 лет, и очевидно, что до сих пор он не срабатывал. Никто даже не спорит с тем, насколько всё плохо получается. Но почему же люди до сих пор это поддерживают?



ТУЛСИ ГАББАРД: Знаете, это хороший вопрос! Если посмотреть на военно-промышленный комплекс, получающий прибыль от продолжения войн за смену режимов, на тех людей в Вашингтоне, которые посвятили всю свою карьеру продолжению этих войн…



Печальнее всего то, что американскому народу, желающему иметь возможность сделать что-то хорошее, помочь страждущим, они подают эти войны под видом гуманитарных акций. При этом они не сообщают и не признают тот факт, что в каждом из этих различных случаев смены режима по инициативе США результатом стали гораздо большие страдания тех самых людей, которым они якобы пытались помочь.



Мотивы самые разнообразные. Если вы хотите понять, почему они продолжают в том же духе, почему эгоистичные влиятельные политики и руководство обеих партий повторяют это раз за разом, можно обратить внимание на жадность корпораций и на то, кто именно получает от этих войн финансовую выгоду.



На вас было довольно много нападок — я не хочу заставлять вас переживать это заново. В том числе нападки со стороны некоторых людей, которых я знаю и которые, честно говоря, могли бы быть умнее. Но никто не оспаривал довод, озвученный вами только что. Вместо этого они просто отмахивались от вас: вы, мол, подлизываетесь к диктаторам. Вся суть сводилась к тому, что вы плохой человек. Кто-нибудь по-настоящему спорил с вашими доводами?



ТУЛСИ ГАББАРД: Нет. Нет. Зато я постоянно вижу, как представители обеих партий прибегают к навешиванию ярлыков или к поверхностным нападкам. Потому что они отказываются спорить по существу — о том, почему они продолжают выступать за смену режимов военным путём, не обращая внимания на катастрофические последствия для жителей этих стран и для американского народа.



На самом деле эти войны обходятся нам, налогоплательщикам, в триллионы долларов. Эти доллары должны оставаться здесь, в наших карманах. Или их следовало инвестировать, к примеру, в восстановление нашей разрушающейся инфраструктуры…



Именно!



ТУЛСИ ГАББАРД: … в нужды наших людей.



Я хочу повторить, просто чтобы внести полную ясность: мы с вами не согласны по многим вопросам, но я восхищён вашей смелостью, потому что вы говорите всё это вслух. Наша программа всегда вам рада. Спасибо, что пришли.



ТУЛСИ ГАББАРД: Спасибо, Такер.



Большое спасибо!



Дата выхода в эфир 28 февраля 2019 года.



* Билл Кристол — американский неоконсерватор, ярый сторонник войн с Ираком, Ливаном и Ираном (прим. ИноТВ).