Fox News: венесуэльцы начали разочаровываться в Гуаидо

За месяц, прошедший с того момента, как Хуан Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы, никаких реальных изменений в стране не произошло. По наблюдениям корреспондента Fox News Стива Хэрригана, в Каракасе растёт разочарование в лидере оппозиции. На этом фоне законный президент Николас Мадуро продолжает сохранять власть, несмотря на старания Гуаидо и санкции США.

С нами на связь в прямом эфире выходит наш корреспондент Стив Хэрриган. Он сейчас находится в Каракасе, венесуэльской столице, где Мадуро цепляется за власть, пока его народ голодает, а страну сотрясает смертоносное насилие. Стив?

СТИВ ХЭРРИГАН, корреспондент Fox News: Мадуро действительно всё ещё контролирует властные рычаги в Венесуэле. В его руках остаётся контроль над армией, над судами, над полицией. И здесь, конечно, уже ощущается разочарование в попытках лишить Мадуро власти.

В прошедшую субботу мы слышали сообщения о том, что лидер оппозиции Хуан Гуаидо собирается ввезти в страну тонны гуманитарной помощи и что, возможно, армия попросту распадётся, поскольку её члены присоединятся к Гуаидо. Однако ничего из этого так и не произошло. Дезертиры уже появились — порядка 500—600 солдат перешли к Гуаидо. Но в глобальном плане гуманитарная помощь по-прежнему остаётся заблокированной. Массового дезертирства из лагеря Мадуро до сих пор не было.

Если разговаривать с людьми на улицах Каракаса, можно почувствовать их разочарование в 35-летнем лидере оппозиции. За месяц, который прошёл с того момента, как он объявил себя президентом страны, он сделал не так уж и много в Венесуэле. Трейс?

Но Стив, ведь Хуан Гуаидо должен что-то предпринять сегодня. Так ли это?

СТИВ ХЭРРИГАН: Да, он побывал в Колумбии. Сегодня он находится в Бразилии. Гуаидо пытается нарастить международное давление на режим Мадуро, но ему вставили палки в колёса. Правительство Мадуро запретило ему выезжать из страны. И теперь перед Гуаидо стоит задача каким-то образом вернуться в Венесуэлу и не попасть под арест. Пока непонятно, сможет ли он это.

Складывается впечатление, что сейчас у Венесуэлы множество неблагоприятных вариантов развития событий. Будут ли США усиливать санкционный режим, чтобы добиться смещения Мадуро? Ведь это может ударить по венесуэльскому народу. Возможно ли военное вмешательство? Региональные силы в Южной Америке очень не хотят, чтобы это произошло. Некоторые надеются, что, как недавно написал в Twitter Джон Болтон, Мадуро просто уйдёт, найдёт себе где-нибудь «симпатичный пляж». Это простой путь. И признаков того, что Мадуро выберет именно его, не наблюдается, Трейс.

Да, ситуация нестабильная и опасная. С нами на связи из Каракаса был Стив Хэрриган. Мы к вам вернёмся за дальнейшим развитием событий, Стив. Спасибо.

Дата выхода в эфир 28 февраля 2019 года.