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Der Standard: Россия и Австрия организуют совместный форум

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Несмотря на сложную обстановку в Европе, отношения между Россией и Австрией развиваются, сообщает Der Standard со ссылкой на слова Сергея Лаврова, сказанные им после встречи с его австрийской коллегой Карин Кнайсль. Помимо прочего, стороны договорились о создании российско-австрийского форума «Сочинский диалог», в рамках которого будет укрепляться взаимодействие двух стран в сферах науки, спорта и искусства.
Der Standard: Россия и Австрия организуют совместный форум
Reuters

Глава российского МИД Сергей Лавров остался доволен переговорами со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль, пишет Der Standard. Лавров сказал, что торговый оборот между двумя странами увеличился на $6 млрд и не последнюю роль в этом сыграли регулярные контакты на политическом уровне. Министр отметил, что российско-австрийские отношения «развиваются, несмотря на сложную обстановку в Европе».

Издание сообщает, что в ходе своего визита Кнайсль встретилась не только с Лавровым, но ещё и с Владимиром Путиным. Министр не стала сообщать подробности своего разговора с российским лидером, но отметила, что беседа шла о «положении дел в мире» и получилась «очень хорошей».
 
Что касается конкретных итогов визита, то, как пишет Der Standard, Кнайсль заручилась поддержкой Москвы в своём гуманитарном проекте по разминированию в Сирии. Кроме того, Кнайсль и Лавров подписали совместную декларацию о создании форума гражданского общества «Сочинский диалог», который будет призван укрепить российско-австрийское сотрудничество в искусстве, спорте и науке.
 
Кроме того, планируется усилить взаимодействие между австрийскими и российскими школами, а также продолжить работу российско-австрийской комиссии историков.
 
Как информирует издание, Кнайсль заверила, что проведение «Сочинского диалога» не будет затратным, с экономической точки зрения. Австрийский министр особенно отметила способность культуры создавать точки соприкосновения там, где классическая дипломатия заходит в тупик, а также призвала сфокусироваться на сотрудничестве регионов и городов России и Австрии. По словам Сергея Лаврова, первое заседание «Сочинского диалога» пройдёт уже в этом году.
 
Der Standard сообщает, что в качестве дальнейших шагов по сближению планируется открыть австрийское генеральное консульство в Санкт-Петербурге, а также выдавать бесплатные визы школьникам и студентам в рамках обмена.
 
При этом Кнайсль отметила, что Австрия придерживается линии ЕС в отношении России и поддерживает антироссийские санкции. Однако одновременно с этим Вена стремится интенсифицировать контакты с Россией, чтобы создать взаимное понимание. 
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