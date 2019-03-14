Der Standard: Россия и Австрия организуют совместный форум

Несмотря на сложную обстановку в Европе, отношения между Россией и Австрией развиваются, сообщает Der Standard со ссылкой на слова Сергея Лаврова, сказанные им после встречи с его австрийской коллегой Карин Кнайсль. Помимо прочего, стороны договорились о создании российско-австрийского форума «Сочинский диалог», в рамках которого будет укрепляться взаимодействие двух стран в сферах науки, спорта и искусства.

Глава российского МИД Сергей Лавров остался доволен переговорами со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль, пишет Der Standard. Лавров сказал, что торговый оборот между двумя странами увеличился на $6 млрд и не последнюю роль в этом сыграли регулярные контакты на политическом уровне. Министр отметил, что российско-австрийские отношения «развиваются, несмотря на сложную обстановку в Европе».

Издание сообщает, что в ходе своего визита Кнайсль встретилась не только с Лавровым, но ещё и с Владимиром Путиным. Министр не стала сообщать подробности своего разговора с российским лидером, но отметила, что беседа шла о «положении дел в мире» и получилась «очень хорошей».

Что касается конкретных итогов визита, то, как пишет Der Standard, Кнайсль заручилась поддержкой Москвы в своём гуманитарном проекте по разминированию в Сирии. Кроме того, Кнайсль и Лавров подписали совместную декларацию о создании форума гражданского общества «Сочинский диалог», который будет призван укрепить российско-австрийское сотрудничество в искусстве, спорте и науке.

Кроме того, планируется усилить взаимодействие между австрийскими и российскими школами, а также продолжить работу российско-австрийской комиссии историков.

Как информирует издание, Кнайсль заверила, что проведение «Сочинского диалога» не будет затратным, с экономической точки зрения. Австрийский министр особенно отметила способность культуры создавать точки соприкосновения там, где классическая дипломатия заходит в тупик, а также призвала сфокусироваться на сотрудничестве регионов и городов России и Австрии. По словам Сергея Лаврова, первое заседание «Сочинского диалога» пройдёт уже в этом году.

Der Standard сообщает, что в качестве дальнейших шагов по сближению планируется открыть австрийское генеральное консульство в Санкт-Петербурге, а также выдавать бесплатные визы школьникам и студентам в рамках обмена.

При этом Кнайсль отметила, что Австрия придерживается линии ЕС в отношении России и поддерживает антироссийские санкции. Однако одновременно с этим Вена стремится интенсифицировать контакты с Россией, чтобы создать взаимное понимание.