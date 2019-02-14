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Der Standard: свадебный «Жук» Кнайсль с автографом Путина ушёл с молотка за 20 тысяч евро

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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль пожертвовала свой свадебный автомобиль Volkswagen «Жук» на благотворительность, сообщает Der Standard. На аукционе он попал в тройку самых дорогих лотов, продавшись за 20 000 евро. Особую ценность машине придали автографы гостей церемонии обручения, в частности главы Кремля Владимира Путина.
Der Standard: свадебный «Жук» Кнайсль с автографом Путина ушёл с молотка за 20 тысяч евро
Reuters

Автомобиль марки Volkswagen «Жук» со свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль ушёл с молотка на благотворительном аукционе за 20 000 евро, сообщает Der Standard.

Летом на церемонии обручения в винодельческом угодье Гамлиц в Южной Штирии на машине оставили свои автографы видные гости мероприятия, в частности глава Кремля Владимир Путин, отмечает издание.

Кнайсль пожертвовала свадебного «Жука» на благотворительность, и на аукционе он попал в тройку самых дорогих лотов. Его выкупил предприниматель из Штирии.

Первое же место заняла рекламная страница в газете Kurier за 27 000 евро. А второе — экскурсия по городской ратуше в сопровождении мэра Вены Михаэля Людвига с последующим обедом на восемь персон.

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источник
Der Standard Австрия Европа
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Volkswagen Австрия автомобиль аукцион благотворительность Владимир Путин
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