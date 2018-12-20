Тряпочка против штрафа — журналист NRK о специфике московского трафика

Корреспондент NRK, работавший в Москве в 1990-х годах, рассказал, как изменилось автомобильное движение в российской столице. По его мнению, Москва — настоящий рай для лихачей, поскольку штрафы за превышение скорости незначительны. Кроме того, смекалистые русские чтобы избежать наказания за неправильную парковку просто завешивают номера машин тряпочками.

В Москве действуют особенные правила дорожного движения. Как пишет корреспондент NRK, здесь можно безбоязненно нарушать ПДД, что делает российскую столицу настоящим раем для лихачей. Однако за превышение скорости тебе запросто могут выписать штраф.

Российский приятель рассказал норвежскому журналисту, что на большинстве московских дорог действует ограничение скорости в 60 километров в час, однако все ездят быстрее, поскольку в российской столице можно даже превысить скорость на целых 40 километров, и тебе выпишут штраф всего в 500 рублей. Прав лишишься, только если превысил больше чем на 40 километров в час.

Скорость, продолжает автор материала, меряется невероятно часто. Вдоль дорог установлены автоматические измерители с фотокамерами, скорость измеряют государственные и коммунальные службы с машин, припаркованных на обочине, а также есть частные фирмы, также уполномоченные мерить скорость, которые оставляют себе один процент от штрафов с пойманных нарушителей.

«Мой друг Владимир охотно прочёл мне лекцию. Правило первое: превышай скорость, но не больше, чем на 20 километров. Правило второе: следи в оба за стрелками, нарисованными на проезжей части перед перекрёстками. Как мне объяснили, глупо перестраиваться из ряда с прямой стрелкой. Этим ты будто сам напрашиваешься на штраф», —пишет корреспондент.

Кроме того, продолжает автор статьи, поменялись и правила парковки. Вдоль многих дорог понаставили знаков «стоянка запрещена», хотя места для этого — хоть отбавляй. Смыслом данного нововведения является желание собрать в казну побольше денег. Если раньше в Москве на каждом перекрёстке стояла дорожная полиция, то теперь полицейские в гражданском разъезжают по всему городу и снимают всех, кто неправильно припарковался.

«Смекалистые русские, конечно же, нашли способ выкрутиться. Многие завешивают часть номера тряпочкой, паркуясь в недозволенном месте. Так автоматическое наблюдение не может вычислить нарушителя. А я уж поначалу подумал, что тряпочки — это чтобы счищать с номера грязь», — отмечает журналист.

Преобразилась российская столица и для пешеходов. Если раньше переход улицы был сродни игре в русскую рулетку, то сейчас машины останавливаются сразу же, когда кто-то подходит к зебре. Однако журналист отмечает, что повидал слишком много лихачей на русских дорогах, и не выходит на переход, пока все ряды не остановятся.

«Одна русская поговорка гласит: если нельзя, но очень хочется, то можно. Но это не лучший девиз, если хочешь выжить на дорогах», — подводит итог автор статьи.