Bild: хаотичный брексит грозит британцам бесконечной пробкой

Немецкий таблоид Bild рассказал, к чему может привести нерегулируемый выход Великобритании из ЕС. Помимо резкого спада в экономике, перебоев в международных поставках товаров и отмены многих авиарейсов, брексит грозит британцам образованием 130-километровой пробки от Лондона до Дувра. Через этот британский порт ежедневно проходят до 10 тыс. грузовиков, которым в будущем понадобится проходить таможенный контроль.

Британцам грозит бесконечная пробка — такой вывод сделал немецкий таблоид Bild, проанализировав, что будет означать нерегулируемый выход из ЕС для туристов, предприятий и торговли.

После отклонения условия соглашения по брекситу британским парламентом растёт обеспокоенность по поводу возможного нерегулируемого выхода Великобритании из ЕС, отмечает издание. Если это произойдёт, тысячи соглашений, определяющих правила торговли и движения транспорта между Великобританией и Европой, перестанут действовать после 29 марта.

По версии Bild, хаотичный брексит грозит образованием 130-километровой пробки между Лондоном и Дувром. Эксперты полагают, что при таком раскладе не удастся избежать перебоев в поставках через Кале во Франции в британский Дувр — сегодня десятки тысяч грузовиков ежедневно ввозят по этому маршруту продукцию без прохождения таможенного контроля.

Нерегулируемый брексит приведёт к образованию «бесконечной пробки», считают в датской транспортной компании DSV. Она может растянуться на 130 км между Лондоном и Дувром, считает глава фирмы Бьорн Андерсен. В Дувр прибывает около 17% всех товаров, импортируемых Великобританией. Каждый день через порт проходит порядка 10 тыс. грузовых машин.

Почтовая служба Германии уже на протяжении 12 месяцев вынуждена работать в экстренном режиме: в Великобритании у Deutsche Post 54 тыс. сотрудников в 500 почтовых пунктах.

Обязательное прохождение таможни, если оно окажется введено внезапно, приведёт к нехватке персонала и грозит полнейшим хаосом на транспорте, подчёркивает немецкий таблоид. Это приведёт к тяжелейшим перебоям в поставках среди всех отраслей — в том числе в Германии, потому что Великобритания является важным импортёром оборудования, автомобилей и химической продукции из страны.

В случае нерегулируемого брексита Германия рискует торговым оборотом с Великобританией на сумму свыше €175 млрд. По мнению президента Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии Хольгера Бингмана, хаотичный брексит спровоцирует «огромную рецессию в британской экономике, которая не пройдёт незаметно и для Германии».

Также Bild предостерегает, что путешественники, которые отправятся в Лондон в районе 29 марта, когда должен состояться брексит, рискуют застрять в стране на несколько дней — потому что с этого момента все транспортные права и разрешения станут недействительны. ЕС хочет ввести особые правила на год для сохранения хотя бы некоторых рейсов, но только если Лондон предоставит авиалиниям ЕС такие же права. И всё это не поможет избежать нарушений в расписании полётов, считает немецкий таблоид.

Чтобы избежать худшего развития событий, Еврокомиссия собирается сохранить безвизовый режим с Великобританией на срок до 90 дней — тоже при условии, что Лондон будет на равных правах принимать всех европейцев. Сходным образом дело обстоит в ситуации с водительскими правами.

Въездные документы для домашних животных, страховка, провоз наличных средств, импорт продукции животного происхождения — всё это придётся рассматривать и регулировать заново. Правительство Германии уже решило, что при таком развитии событий наймёт ещё 900 сотрудников таможенной службы.

С новыми соглашениями между британцами и европейцами могут перестать действовать и выгодные условия телефонной связи для граждан ЕС, продолжает издание. Зато студенты могут оставаться спокойны: прежние международные финансовые соглашения в этой сфере будут действовать и после брексита.

А вот британские банки и страховые компании при хаотичном брексите потеряют доступ к институтам ЕС. Поэтому европейские банки сейчас стараются отозвать своих сотрудников из Лондона. Неприятным побочным эффектом брексита также грозят стать комиссия за снятие денег, использование кредитных карт или телефонные звонки, которые могут резко вырасти для граждан ЕС, пишет немецкий таблоид Bild.