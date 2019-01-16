Welt: парламент Великобритании проголосовал против правительственного плана по брекситу

Парламент Великобритании отклонил план Терезы Мэй по брекситу, сообщает Welt. «Против» высказалось 432 депутата, тогда как «за» — 202. В связи с этим оппозиция выступила с инициативой вынесения вотума недоверия британскому премьеру.

Добрый вечер, я с радостью приветствую вас — а теперь к новостям. «Сделка, или отсутствие сделки?». Таков был вопрос и ответ на него — отсутствие сделки. Парламент Великобритании отклонил соглашение по брекситу, раннее согласованное между правительством страны и ЕС. 432 депутата проголосовали против соглашения, за — 202. Таким образом, запланированный на 29 марта выход Великобритании из ЕС будет ещё раз отложен. Кроме того, лидер оппозиции Джереми Корбин уже потребовал вынесения вотума недоверия Терезе Мэй. Когда он должен состояться — пока неизвестно, мы будем обсуждать это по мере развития событий.

Даниэла Вилль находится на месте событий в Лондоне, перед зданием парламента, где можно наблюдать раскол страны. Каковы реакции на недавнее объявление результатов голосования?

ДАНИЭЛА ВИЛЛЬ, корреспондент Welt: Первой реакцией были ликующие крики, причём, из обоих лагерей. Лагерь сторонников брексита воспринял произошедшее позитивно, потому что теперь, как они считают, начнётся движение в сторону «жёсткого» брексита, а противники брексита, которых можно опознать по флагам ЕС, надеются, что провал соглашения приведёт к повторному референдуму. Оба лагеря продолжают стоять друг напротив друга, они поют кричалки и, в целом, находят произошедшее событие крайне позитивным. Необходимо сказать, что это историческое поражение — разница между проголосовавшими «за» и проголосовавшими «против» составила 230 голосов. Давайте послушаем, что сказала Тереза Мэй сразу после голосования.

ТЕРЕЗА МЭЙ, премьер-министр Великобритании: Господин спикер, парламент высказался, и правительство его услышит. Очевидно, что парламент не поддержал соглашение, однако, по сегодняшнему голосованию невозможно сказать, что парламент в принципе готов поддержать. По голосованию также нельзя сказать, как парламент собирается соблюсти решение, вынесенное народом Великобритании на референдуме. И люди, в частности, граждане ЕС, осевшие в Великобритании, а также британцы, живущие в ЕС, заслуживают ясности по этим вопросам, как можно скорее.

ДАНИЭЛА ВИЛЛЬ, корреспондент Welt: Мы послушали несколько растерянную Терезу Мэй. По сути, у неё есть лишь три дня на то, чтобы разработать «план Б». Если бы она спросила у демонстрантов, то получила бы множество предложений, в том числе, и отказ от брексита. Кстати, в своей последней речи она объявила, что это возможный вариант. Однако, к чему всё придёт в итоге — необходимо подождать: самое позднее, мы узнаем обо всём в понедельник.

Дата выхода в эфир 15 января 2019 года.