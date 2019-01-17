Times: вотум недоверия правительству Терезы Мэй провалился

Парламент Великобритании выразил свою поддержку правительству Терезы Мэй — таким образом, вотум недоверия, инциированный оппозицией, провалился, сообщает The Times. Премьер-министр отметила, что продолжит работу над осуществлением брексита, а также предложила всем партийным лидерам индивидуально обсудить с ней вопрос переговоров по выходу из ЕС. Впрочем, лидер оппозиции Джереми Корбин отказался от встречи, заявив, что Мэй сперва должна исключить возможность брексита без сделки с Евросоюзом.

Тереза Мэй смогла парировать попытку лидера лейбористской партии Джереми Корбина сместить её с поста премьер-министра при помощи вотума недоверия, пишет The Times.

Своё доверие правительству Мэй выразили 325 депутатов, в то время как за отставку кабинета высказалось 306: таким образом, попытка оппозиции инициировать досрочные выборы провалилась.

Издание пишет, что сразу после объявления результатов, Тереза Мэй пригласила Корбина и лидеров других партий на немедленные индивидуальные обсуждения переговоров по брекситу: «Мы продолжим работу над тем, чтобы исполнить священное обещание, данное нами гражданам страны по результатам референдума. Я хотела бы пригласить лидеров парламентских партий на индивидуальные встречи со мной, и я хотела бы начать эти встречи сегодня вечером».

Однако в ответ, Корбин заявил, что «позитивных» обсуждений быть не может, пока Мэй не исключит возможность брексита без сделки с ЕС. Лидер лейбористов обвинил Мэй в том, что она возглавляет «правительство зомби», а также отметил, что по давнему обычаю, премьер-министр, не получивший одобрения своих проектов в парламенте, уходит в отставку. «Если правительство не способно провести свои законы через парламент, ему необходимо обратиться к народу за новым мандатом», — приводит The Times слова Корбина.

Издание информирует, что в ответ Мэй сказала, что досрочные выборы это «худшее, что можно сделать», потому что «они усилят разобщённость в момент, когда нам нужно единство, создадут хаос, когда нам нужна ясность и послужат тормозом, когда нам нужно двигаться вперёд».