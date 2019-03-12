WSJ: экономическое влияние России в Европе растёт, несмотря на санкции

Несмотря на введённые против Москвы санкции, экономическое влияние России в Европе растёт, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Центра стратегических и международных исследований.

Москва, как отмечается в статье, воспользовалась непрозрачностью законов о корпоративной регистрации, либеральным режимом налогообложения и различиями антикоррупционной практики разных государств, чтобы расширить своё экономическое присутствие в некоторых странах Западной Европы.

В докладе Австрия, Италия и Нидерланды называются «потакателями», поскольку их финансовые и политические системы вольно или невольно позволили Кремлю «играть экономическими и политическими мускулами».

С момента начала кризиса, который был вызван аннексией Крыма* в 2014 году и привёл к введению против Москвы санкций со стороны США и ЕС, российские инвестиции в Австрию почти удвоились. В 2017 году 16% прямых иностранных инвестиции в австрийскую экономику поступили из России, а в 2013 году их было всего 8%.

В Италии, по данным доклада, экономические связи с Москвой укрепились из-за инертных стандартов управления государством, а также из-за того, что некоторые ведущие итальянские партии разделяют антииммигрантские взгляды Кремля и скептицизм по поводу Евросоюза, говорится в статье. Российские компании осуществили стратегические инвестиции в такие сферы итальянской экономики, как энергетика, телекоммуникации и недвижимость.

Нидерланды стали вторым крупнейшим торговым партнёром России, говорится в докладе. В Голландии объём активов российских компаний вырос с $49 млрд в 2009 году до $121 млрд в 2017-м. Правда, большая часть этого роста произошла до 2014 года, отмечается в статье.

Составительница этого доклада Хизер Конли, бывшая сотрудница Госдепа США, заявила, что его цель — не наказать Европу или эти три конкретные страны, а скорее привлечь внимание к тому, что она назвала срочной необходимостью более масштабного трансатлантического сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми потоками.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).