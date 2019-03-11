DWN: и санкции не помеха — немецкие инвестиции в Россию достигли рекордной отметки

09:54 В МЧС заявили об отсутствии возгорания в ТЦ в Люберцах Сотрудники МЧС при обследовании территории торгового центра в подмосковных Люберцах не обнаружили возгорания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

09:47 Лыжница Кирпиченко поделилась впечатлениями о выступления на Универсиаде-2019 Российская лыжница Яна Кирпиченко подвела итоги своего выступление на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

09:42 OMV: директива ЕС не повлияет на срок реализации «Северного потока — 2» Участники «Северного потока-2» рассчитывают, что Газовая директива Евросоюза не повлияет на график реализации проекта. Об этом заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле.

09:32 Чемпионка мира по велотреку Кэтлин скончалась в возрасте 23 лет Трёхкратная чемпионка мира по велоспорту на треке американка Келли Кэтлин скончалась в возрасте 23 лет.

09:31 В России предложили оборудовать автобусы подушками безопасности В ГИБДД предлагают оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений, чтобы избежать тяжких последствий ДТП. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергея Чипурина.

09:18 Кёрлингистка Джексон: никогда не была в Сибири, рада возможности побывать здесь Британская кёрлингистка Софи Джексон рассказала о своём пребывании в Красноярске во время зимней Универсиады — 2019.

09:16 Ethiopian Airlines приостановила полёты Boeing 737-8 после катастрофы Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила о решении ввести временные ограничения на полёты для самолётов Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии, в которой погибли 157 человек из 35 стран.

09:13 Британская кёрлингистка о Крушельницком: хорошо, что поддерживается принцип справедливости Британская кёрлингистка Софи Джексон высказалась об отстранении российского спортсмена Александра Крушельницкого за нарушение антидопинговых правил.

09:07 «Голден Стэйт» потерпел четвёртое поражение в шести матчах в НБА, уступив «Финиксу» «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение от «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

09:03 В ЦОДД предупредили водителей в Москве о гололёде на дорогах В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили автомобилистов о необходимости соблюдать дистанцию на дорогах в условиях гололёда и призвали парковаться вдали от деревьев.

08:54 Источник: в торговом центре в Люберцах произошёл пожар Пожар произошёл на территории торгового центра в Люберцах в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

08:50 Российские лыжницы заняли весь подиум в масс-старте на Универсиаде-2019 Представительницы женской сборной России заняли все три призовых места по итогам лыжной гонки свободным стилем на 15 км с общим стартом на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

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08:39 «Бостон» впервые за 20 матчей не сумел набрать очки в НХЛ, проиграв «Питтсбургу» «Бостон Брюинз» потерпел поражение от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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08:29 «Вашингтон» одержал седьмую победу подряд в НХЛ, обыграв «Виннипег» «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:13 Хачанов победил Лопеса и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Рублёвым Россиянин Карен Хачанов одержал победу над испанцем Фелисьяно Лопесом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в американском Индиан-Уэллсе.

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08:07 Конькобежец Захаров занял третье место в зачёте масс-стартов КМ Россиянин Руслан Захаров занял третье место в общем зачёте Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2018/19 в масс-стартах.

07:57 Возгорание на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре ликвидировано Возгорание на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода в Хабаровском крае ликвидировано.

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06:55 Пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре произошло возгорание. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

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05:59 СМИ: Nissan и Renault могут закрыть совместное предприятие в Нидерландах Автопроизводитель Nissan и концерн Renault рассматривают возможность закрытия совместной компании Nissan — Renault B. V. в Нидерландах.

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04:39 Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 4,7 км над уровнем моря. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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04:00 В американском зоопарке ягуар напал на делавшую селфи женщину В зоопарке в американском штате Аризона ягуар напал на женщину, которая попыталась сделать селфи с животным. Об этом информирует NBC News.

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