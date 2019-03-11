Deutsche Wirtschafts Nachrichten Оригинал

DWN: и санкции не помеха — немецкие инвестиции в Россию достигли рекордной отметки

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Инвестиции Германии в Россию достигли одного из самых высоких значений с момента развала Советского союза, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом заявил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп. Ни санкции, ни проблемы с экономикой не помешали немецким компания вложить в страну свыше двух миллиардов евро.
DWN: и санкции не помеха — немецкие инвестиции в Россию достигли рекордной отметки
Reuters

Несмотря на западные санкции и экономические проблемы в 2018 году немецкие компании вновь увеличили свои инвестиции в Россию, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом сообщили в Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП). 

По подсчётам Немецкого федерального банка, в прошлом году прямые инвестиции в Россию превысили два миллиарда евро. «Это одно из самых высоких значений с момента развала Советского союза», — подчеркнул председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

Наряду с санкциями рост российской экономики замедляют дефицит реформ и высокая зависимость от экспорта энергоресурсов, объясняет издание. Эти факторы повлияли и на ослабление российской валюты. Но немецкие компании привлекает как раз выгодный для них низкий курс рубля, а также наличие в стране квалифицированного персонала. В некоторых сферах российскому правительству также удалось значительно улучшить инвестиционный климат, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. 

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