DWN: и санкции не помеха — немецкие инвестиции в Россию достигли рекордной отметки

09:54
В МЧС заявили об отсутствии возгорания в ТЦ в Люберцах
Сотрудники МЧС при обследовании территории торгового центра в подмосковных Люберцах не обнаружили возгорания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.
09:47
Лыжница Кирпиченко поделилась впечатлениями о выступления на Универсиаде-2019
Российская лыжница Яна Кирпиченко подвела итоги своего выступление на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
09:42
OMV: директива ЕС не повлияет на срок реализации «Северного потока — 2»
Участники «Северного потока-2» рассчитывают, что Газовая директива Евросоюза не повлияет на график реализации проекта. Об этом заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле.
09:32
Чемпионка мира по велотреку Кэтлин скончалась в возрасте 23 лет
Трёхкратная чемпионка мира по велоспорту на треке американка Келли Кэтлин скончалась в возрасте 23 лет.
09:31
В России предложили оборудовать автобусы подушками безопасности
В ГИБДД предлагают оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений, чтобы избежать тяжких последствий ДТП. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергея Чипурина.
09:18
Кёрлингистка Джексон: никогда не была в Сибири, рада возможности побывать здесь
Британская кёрлингистка Софи Джексон рассказала о своём пребывании в Красноярске во время зимней Универсиады — 2019.
09:16
Ethiopian Airlines приостановила полёты Boeing 737-8 после катастрофы
Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила о решении ввести временные ограничения на полёты для самолётов Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии, в которой погибли 157 человек из 35 стран.
09:13
Британская кёрлингистка о Крушельницком: хорошо, что поддерживается принцип справедливости
Британская кёрлингистка Софи Джексон высказалась об отстранении российского спортсмена Александра Крушельницкого за нарушение антидопинговых правил.
09:07
«Голден Стэйт» потерпел четвёртое поражение в шести матчах в НБА, уступив «Финиксу»
«Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение от «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
09:03
В ЦОДД предупредили водителей в Москве о гололёде на дорогах
В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили автомобилистов о необходимости соблюдать дистанцию на дорогах в условиях гололёда и призвали парковаться вдали от деревьев.
08:54
Источник: в торговом центре в Люберцах произошёл пожар
Пожар произошёл на территории торгового центра в Люберцах в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
08:50
Российские лыжницы заняли весь подиум в масс-старте на Универсиаде-2019
Представительницы женской сборной России заняли все три призовых места по итогам лыжной гонки свободным стилем на 15 км с общим стартом на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
08:43
В Минэнерго назвали причину возгорания на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре
Предварительной причиной возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре стал прогар змеевика в результате разгерметизации печи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на САЦ Минэнерго России.
08:39
«Бостон» впервые за 20 матчей не сумел набрать очки в НХЛ, проиграв «Питтсбургу»
«Бостон Брюинз» потерпел поражение от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:29
В России зафиксировали снижение смертности от употребления алкоголя
Количество летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов в России снизилось на 2 тыс. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
08:29
«Вашингтон» одержал седьмую победу подряд в НХЛ, обыграв «Виннипег»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:13
Хачанов победил Лопеса и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Рублёвым
Россиянин Карен Хачанов одержал победу над испанцем Фелисьяно Лопесом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в американском Индиан-Уэллсе.
08:12
Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
08:07
Конькобежец Захаров занял третье место в зачёте масс-стартов КМ
Россиянин Руслан Захаров занял третье место в общем зачёте Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2018/19 в масс-стартах.
07:57
Возгорание на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре ликвидировано
Возгорание на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода в Хабаровском крае ликвидировано.
07:55
Серена Уильямс не смогла доиграть матч с Мугурусой на турнире в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем
Американка Серена Уильямс досрочно завершила матч третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе с испанкой Гарбинье Мугурусой из-за проблем со здоровьем.
07:46
Суд снял обвинения с одной из подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд Малайзии снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Аисьи, подозревавшейся в причастности к убийству Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
07:27
Для тушения возгорания на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре направили пожарный поезд
Пожарный поезд направили для тушения возгорания на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода в Хабаровском крае.
07:15
В Москве 11 марта ожидается до +4 °С
В Москве в понедельник, 11 марта, ожидается до +4°С. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
06:55
Пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре
На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре произошло возгорание. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
06:45
В Германии рассказали об ошибках Европы в отношениях с Россией
Бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик в беседе с изданием Spiegel заявил, что в начале 2000-х президент России Владимир Путин был настроен на сближение с Европой.
06:29
СМИ: В Мексике неизвестные похитили 19 пассажиров автобуса
В Мексике неизвестные похитили 19 пассажиров автобуса, следовавшего из города Тампико в город Рейноса.
06:16
В Китае ввели временный запрет на использование самолётов Boeing 737 MAX 8
Китай вводит временный запрет на использование самолётов Boeing 737 MAX 8 на всех внутренних национальных авиалиниях в связи с катастрофой в Эфиопии. Об этом говорится в сообщении Управления гражданской авиации Китая.
05:59
СМИ: Nissan и Renault могут закрыть совместное предприятие в Нидерландах
Автопроизводитель Nissan и концерн Renault рассматривают возможность закрытия совместной компании Nissan — Renault B. V. в Нидерландах.
05:42
Boeing отложил презентацию нового самолёта из-за авиакатастрофы в Эфиопии
Компания Boeing отменила презентацию нового Boeing 777X, назначенную на 13 марта, в связи с крушением самолёта Ethiopian Airlines. Об этом сообщает пресс-служба компании.
05:31
Армия Венесуэлы взяла под охрану энергосистему страны
Армия Венесуэлы взяла под охрану стратегические объекты системы энергоснабжения страны, за линиями электропередачи ведётся воздушное наблюдение. С таким заявлением выступил глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.
05:14
Россия вошла в число основных экспортёров вооружения в мире
Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, согласно которому основными экспортёрами в сфере мировой торговли вооружениями в период с 2014 по 2018 год стали США и Россия.
04:58
На Украине назвали вероятные места для побега Порошенко
Президент Украины Пётр Порошенко может сбежать в Испанию или Молдавию в случае проигрыша на предстоящих выборах главы государства. Об этом рассказал депутат Верховной рады Сергей Лещенко на своём YouTube-канале.
04:39
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 4,7 км над уровнем моря. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
04:22
СМИ рассказали о жителе Греции, опоздавшем на разбившийся в Эфиопии самолёт
Гражданин Греции Антониос Маврополулос остался в живых, потому что опоздал на самолёт Ethiopian Airlines, разбившийся 10 марта в Эфиопии.
04:00
В американском зоопарке ягуар напал на делавшую селфи женщину
В зоопарке в американском штате Аризона ягуар напал на женщину, которая попыталась сделать селфи с животным. Об этом информирует NBC News.
03:45
Госдеп подтвердил гибель восьми американцев в авиакатастрофе в Эфиопии
По меньшей мере восемь граждан США погибли в результате крушения самолёта Ethiopian Airlines в Эфиопии, говорится в сообщении Госдепа.
03:27
В Венесуэле объявили 11 марта выходным днём из-за отключения света
Правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия в понедельник, 11 марта, из-за перебоев с электричеством. Об этом заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
03:09
СМИ: Карлос Гон намерен принять участие в заседании совета директоров Nissan
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон намерен принять участие в ближайшем заседании совета директоров Nissan, запланированном на 12 марта.
02:52
В Раде заявили, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году
Депутат Верховной рады Эдуард Леонов выразил мнение, что Украина стала «заложником Кремля» в 1945 году из-за разницы в часовых поясах.
02:35
В МИД Кубы выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии
Глава МИД Кубы Бруно Родригес выразил соболезнования в связи крушением пассажирского самолёта Boeing в Эфиопии, в результате которого погибли 157 человек.
02:17
Telegraph: Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за кризисной ситуации с брекситом.
02:01
«Сент-Луис» назвал ориентировочные сроки восстановления Тарасенко после травмы
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг назвал ориентировочные сроки восстановления российского форварда Владимира Тарасенко после травмы.
01:50
«Филадельфия» обыграла «Индиану» в матче НБА, Эмбиид набрал 33 очка в первой игре после травмы
«Филадельфия Сиксерс» одержала победу над командой «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
01:48
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели разведывательную деятельность вдоль границ России вели 17 летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
01:33
Клип на песню Лазарева для Евровидения-2019 набрал более 2 млн просмотров
Клип на песню Scream российского певца Сергея Лазарева, с которой он будет выступать на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», собрал более 2 млн просмотров в YouTube за день.
01:27
Довициозо выиграл первый этап сезона MotoGP в Катаре, Росси — пятый
Итальянский гонщик Ducati Андреа Довициозо одержал победу на первом MotoGP этапе Гран-при Катаре.
01:17
Мэй выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования в связи с крушением самолёта Ethiopian Airlines.
01:09
«Марсель» победил «Ниццу» в Лиге 1, Балотелли забил победный мяч своей бывшей команде
«Марсель» одержал победу над «Ниццей» матче 28-го тура французской Лиги 1.
01:02
Россия проведёт наблюдательный полёт над Бельгией и Нидерландами
Россия в рамках Договора по открытому небу проведёт в период с 11 по 15 марта наблюдательный полёт над территорией Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург).