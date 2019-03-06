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Paperjam: визит Медведева в Люксембург — свидетельство продолжения «истории любви» между двумя странами

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Визит Дмитрия Медведева стал важным событием для Люксембурга, пишет журналист Paperjam Николя Леонард. Как отмечает автор, экономическое сотрудничество между странами крепнет день ото дня, поскольку оба государства одинаково заинтересованы друг в друге. Если для Москвы Люксембург — важный источник инвестиций, то для предприятий Великого герцогства Россия — огромный рынок с большим потенциалом.
Paperjam: визит Медведева в Люксембург — свидетельство продолжения «истории любви» между двумя странами
Reuters

Официальный визит премьер-министра России Дмитрия Медведева — действительно большое событие для Люксембурга, уверен журналист издания Paperjam Николя Леонард. Как отмечает автор, связи между двумя странами «не перестают укрепляться», очередным свидетельством чему стал визит министра финансов Люксембурга в Москву всего несколько недель назад.

Говоря о причинах взаимного интереса России и Люксембурга, Леонард напоминает, что несмотря на рост мировой экономики, рынок Великого герцогства остаётся небольшим по объёму и быстро насыщается, что вынуждает местные предприятия искать прибыли за рубежом.  

«Россию выбирают наряду с другими странами, это рынок с большим потенциалом», — подчёркивает атташе по международным делам Торговой палаты Люксембурга Стивен Коэнер. Как отмечает Коэнер, исторически торговые связи России и Люксембурга основывались на продаже чёрной металлургии, однако в последнее время она уступила место финансовым потокам и торговле услугами, объём которой вырос с €23 млн в 2002 году до €237 млн в прошлом году. Объём экспорта товаров из Люксембурга в Россию за последние два десятилетия увеличился семикратно, подчёркивает торговый представитель герцогства, отмечая однако, что по сравнению с товарообменом Люксембурга с другими странами, в частности, с США или Китаем, эти цифры всё ещё выглядят незначительными.

При этом, по словам автора статьи, люксембургские предприятия, выходящие на российский рынок получают 142 млн потенциальных потребителей, а учитывая таможенные соглашения России с Белоруссией и Казахстаном, их число возрастает до 190 млн.

Россия, в свою очередь, «быстро поняла, что должна лелеять Люксембург» как  важного инвестора. Великое герцогство стоит третьим в списке основных инвесторов в российскую экономику. Однако, как подчёркивает Торговая палата государства, к этим цифрам необходимо относиться с осторожностью. «Финансовый рынок Люксембурга составляет 62% мирового рынка международных инвестиций, распределяемых по 70 странам. Однако источником средств, которые хранятся и находятся под управлением Великого Княжества, не обязательно является Люксембург», — предупреждает торговое ведомство.

Тем не менее, значительное число Люксембургских компаний вскладывают средства в Россию, отмечает автор. Среди них машиностроительный концерн Paul Wurth, металлургическая компания ArcelorMittal, производитель стекла Guardian Glass и многие другие. «В России может обосноваться компания любого типа, однако могут возникнуть те или иные сложности. Торговая  палата существует для того, чтобы изучать возможности и облегчить выход на рынок её членам», — поясняет Коэнер. Как подчёркивает торговый представитель, работа в России требует от люксембургских предпринимателей определённых навыков и знаний, а управление российским рынком может отнимать больше времени, чем работа на европейском. Для успешной работы в России компаниям нередко приходится «локализовать» свою деятельность и создать партнёрскую сеть с местными предприятиями. Кроме того, важно правильно выбрать место для размещения компании, поскольку каждый из российских регионов имеет свою специфику — отраслевую, экономическую, культурную и политическую.

У России не меньше причин быть заинтересованной в Люксембурге, подчёркивает журналист издания. «Люксембург силён своими компетенциями во многих отраслях и выгодным географическим положением в Европе», — уверен представитель Торговой палаты. По его словам, Россия, как и весь мир, интересуется достижениями Люксембурга в космической отрасли. Однако в Космическом агентстве Великого герцогства перспективы сотрудничества в этой области рассматривают с осторожностью. «Никаких конкретных соглашений с Россией на сегодняшний день нет. Ничего такого, что могло бы быть подписано в ближайшее время», — заявляют в ведомстве, подчёркивая, что это не означает, что обсуждения таких оглашений не ведутся и они не будут подписаны позднее.

«Самые прекрасные истории любви между Россией и Люксембургом ещё предстоит написать. Но флирт и прелюдия уже становятся реальностью», — заключает журналист.

 

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Paperjam Люксембург Европа
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