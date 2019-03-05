L’Essentiel: американское посольство напомнило Люксембургу о его сходстве с Крымом

Посольство США в Люксембурге выпустило заявление по случаю приезда в страну премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает L’Essentiel. Американские дипломаты напомнили, что герцогство само дважды находилось в положении «оккупированного» Крыма, и призвали правительство страны убедить Россию покинуть полуостров.

Посольство США в Люксембурге, похоже, «не слишком довольно» визитом в страну премьер-министра России Дмитрия Медведева, пишет L’Essentiel. Как напоминает издание, Медведев пробудет в стране два дня, начиная с 5 марта, и встретится с премьер-министром Ксавье Беттелем и Великим герцогом Анри. Накануне приезда главы российского правительства в Великое Герцогство, американское дипломатическое представительство опубликовало заявление, отмеченное «определённой долей иронии», сообщает издание.

Люксембург часто оказывался на переднем фланге борьбы за право людей «оставаться теми, кто они есть», отметили американские дипломаты, сделав отсылку к девизу страны: «Mir wëlle bleiwe wat mir sinn» («Мы останемся теми, кто мы есть» — ИноТВ). Однако, как подчёркивается в заявлении, визит Медведева приходится на пятую годовщину «аннексии* Крымского региона со стороны Москвы». Как напоминает послольство США, Люксембург сам «дважды оказывался в положении Крыма — то есть был оккупирован большим по размеру соседним государством, требовавшим от него отказаться от собственной идентичности и войти в состав большой империи».

В заявлении также содержалось своего рода давление на премьер-министра Люксемурга Ксавье Беттеля, который будет принимать Медведева: «Весь мир будет наблюдать за тем, допускают ли власти Люксембурга иное будущее для крымского народа или предпочитают отводить глаза». Как принято в подобных случаях, не обошлось и без лести, замечает издание. «У Люксембурга есть хорошая возможность призвать Россию уйти из Крыма. Кто в Европе и даже в мире лучше подойдёт для решения этой проблемы?», — говорится в заявлении посольства.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).