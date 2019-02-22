24 канал: Госдеп США создал сайт о «российской агрессии»

Представитель американского Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер презентовал сайт «Противодействие российской агрессии на Украине». Как передаёт «Телеканал новин 24», сам Волкер назвал создание данного ресурса попыткой «детализировать последствия российской агрессии».

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт «Противодействие российской агрессии на Украине». Как пишет «Телеканал новин 24», сам Волкер написал в Twitter, что данный интернет-ресурс — это «инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии».

Как пишет украинский телеканал, на сайте указано, что после событий на «евромайдане» Россия «незаконно захватила и оккупировала Крым* и начала вооруженный конфликт на востоке Украины».

«Пять лет спустя Россия продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать на стороне антиправительственных сил на востоке Украины, в то же время ложно настаивая на том, что она не является стороной конфликта», — говорится на сайте

«Россия несёт прямую ответственность за боль и страдания на Украине», — подчёркивается на главной странице сайта.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).