Inquisitr: Госдеп США вынес «строгача» России за Крым

Администрация Дональда Трампа совершила очередной агрессивный шаг в отношении Москвы — Госдеп США опубликовал заявление, где вновь провозгласил, что считает Крым украинским, и призвал Россию вернуть полуостров под контроль Киева, пишет The Inquisitr. Как отмечается в материале издания, в заявлении Госдепа также подчёркивается, что российский «оккупационный режим» подвергает крымчан репрессиям.

Государственный департамент США в среду опубликовал «строгое предупреждение» в адрес России по поводу «притязаний» Москвы на «спорный» Крымский полуостров, пишет The Inquistr. Как сообщает издание, в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео критикуется «оккупация» Россией Крыма, которую в Госдепе считают «эскалацией агрессии» Москвы.

«Мир не забыл ту циничную ложь, которую использовала Россия для оправдания своей агрессии и скрытия попытки аннексировать* украинскую территорию», — цитирует документ The Inquistr. «Достойным уважения государствам нельзя сносить применение Россией силы против мирного соседа. Соединённые Штаты вновь провозглашают свою непоколебимую позицию: Крым — это территория Украины, и он должен быть возвращён под украинский контроль», — также говорится в заявлении Госдепа.

По мнению чиновников Госдепа, российский «оккупационный режим» подвергает крымчан репрессиям, и Москва за последние пять лет допустила «целый спектр злоупотреблений», пытаясь «устранить» тех, кто сопротивляется установлению ею контроля над полуостровом, сообщает The Inquisitr. Госдеп требует от Москвы немедленно освободить из-под стражи всех лиц, задержанных за мирный протест против «аннексии» Крыма. «Мы призываем Россию сейчас же остановить свои злоупотребления, прекратить оккупацию Крыма и вместе с тем соблюдать свои обязательства в рамках международного законодательства, включая нормы, регулирующие режим оккупации», — гласит заявление ведомства.

Как подчёркивает обозреватель The Inquisitr, новое предупреждение Госдепа — лишь последний из целой серии «агрессивных манёвров» администрации президента США Дональда Трампа в адрес Москвы. Так, нынешняя администрация при полной поддержке союзников по НАТО приняла решение о выходе из Договора РМСД, а также, в отличие от администрации предшественника Трампа Барака Обамы, начала оказывать Украине реальную военную поддержку, снабдив страну противотанковыми комплексами, которые будут «применяться против России». Кроме того, администрация Трампа наложила жёсткие санкции на российских олигархов и выдворила более 60 российских дипломатов, перечисляет автор статьи.

Новый призыв администрации президента «вернуть Крым Украине», обращённый к России, представляется тем более важным, что сам президент Трамп по слухам поддерживает «аннексию» полуострова Москвой, отмечает обозреватель The Inquisitr. В частности, по данным американских СМИ, господин Трамп на обеде во время саммита «Большой семёрки», состоявшегося в июне прошлого года в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что Крым принадлежит России, поскольку «все, кто там живёт, говорят по-русски».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).