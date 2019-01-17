Das Erste: Украина возмущена тем, что Twitter «признал» Крым российским

Twitter снабдил профиль Представительства российского МИД в Крыму «голубой галочкой», подтверждающей истинность аккаунта, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Это вызвало негодование украинского правительства: по его версии, тем самым Twitter признал Крым российским. Поэтому Украина направила руководству соцсети официальную жалобу.

«Доброе утро, друзья! Чудесной недели!» — такими приветливыми словами российский МИД в Крыму поприветствовал в понедельник своих подписчиков в Twitter, приправив своё сообщение фотографией «идеального мира», сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. На снимке изображён вид с высоты на живописную бухту Крымского полуострова. Этот пейзаж обрамлён покрытыми пушистым снегом ветвями деревьев.



Однако эта идиллия с открытки обманчива, отмечает телеканал. В действительности этот аккаунт в Twitter — высоко политическое дело, потому что официально он носит название «Представительство МИД России в Крыму», подчёркивает Das Erste.

Несколько дней назад украинское правительство заявило — так же через Twitter — что «Twitter должен заблокировать этот аккаунт!» В частности, этого потребовало украинское посольство в Великобритании. Как напоминает издание, в 2014 году Россия «аннексировала» Крымский полуостров — «не только с точки зрения ЕС, США и НАТО».

Что особенно взволновало правительство в Киеве: Twitter снабдил аккаунт представительства российского МИД в Крыму желанной «голубой галочкой». «Это абсолютно неприемлемо, давать голубую галочку так называемому «Российскому МИД» в оккупированном Крыму! Россия незаконно аннексировала Крым, милитаризировала его и грубо нарушает права человека», — «ужаснулось» украинское посольство в Лондоне и направило официальную жалобу Twitter.

We have sent official complaint @TwitterSupport. It's absolutely unacceptable to give so called #Russia's MFA in occupied #Crimea a blue tick! RU illegally annexed Crimea, militarized it & commits gross violations of human rights. Twitter must block that account! #crimeaisukraine pic.twitter.com/CGGQ9RFBem — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 10 января 2019 г.



Как поясняет издание, «голубой галочкой» мессенджер коротких сообщений снабжает по запросу те аккаунты, которые представляют «общественный интерес» — как об этом заявлено в официальных правилах Twitter — и тем самым подтверждает, что за профилем не скрывается кто-то, «рядящийся в чужие перья».

Таким образом Twitter подтверждает, что это не какой-нибудь «сатирический аккаунт», просто стащивший чужое имя, и гарантирует, что за данным профилем действительно стоит то лицо или институт, имя которого в нём значится, объяснил эксперт по соцсетям Университета прикладных наук в Гамбурге Фите Штегерс. По его мнению, это не означает, что Twitter сможет «элегантно» дистанцироваться от этого спорного момента, потому что ведёт себя не вполне аполитично и нейтрально. «Даже если Twitter утверждает, будто эта галочка не означает, что они одобряют содержание, он придаёт аккаунту достоверность в глазах нормальных пользователей. Просто потому, что она есть не у каждого», — отметил Штегерс.

Украина пошла ещё дальше, продолжает Das Erste. С точки зрения украинского правительства, голубая галочка рядом с названием аккаунта в Twitter якобы соответствует признанию, что Крым теперь является частью России. По крайней мере, в Киеве опасаются, что так это будет выглядеть в глазах пользователей — и потому направили официальную жалобу.

Ещё одна загвоздка с голубой галочкой, по версии медиа-эксперта Штегерса, заключается в том, что обычные пользователи Twitter сейчас совсем не имеют возможности её заполучить. «В настоящее время мы не принимаем новых заявлений», — говорится в правилах социальной сети. Однако именно поэтому галочка воспринимается как знак качества, считает эксперт. «В этом смысле решение Twitter верифицировать определённый аккаунт принято совершенно сознательно», — убеждён Штегерс.

Давать комментарии по поводу российско-украинского спора Twitter отказался, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.