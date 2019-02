Das Erste: Украина возмущена тем, что Twitter «признал» Крым российским

«Доброе утро, друзья! Чудесной недели!» — такими приветливыми словами российский МИД в Крыму поприветствовал в понедельник своих подписчиков в Twitter, приправив своё сообщение фотографией «идеального мира», сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. На снимке изображён вид с высоты на живописную бухту Крымского полуострова. Этот пейзаж обрамлён покрытыми пушистым снегом ветвями деревьев.



Однако эта идиллия с открытки обманчива, отмечает телеканал. В действительности этот аккаунт в Twitter — высоко политическое дело, потому что официально он носит название «Представительство МИД России в Крыму», подчёркивает Das Erste.

Несколько дней назад украинское правительство заявило — так же через Twitter — что «Twitter должен заблокировать этот аккаунт!» В частности, этого потребовало украинское посольство в Великобритании. Как напоминает издание, в 2014 году Россия «аннексировала» Крымский полуостров — «не только с точки зрения ЕС, США и НАТО».

Что особенно взволновало правительство в Киеве: Twitter снабдил аккаунт представительства российского МИД в Крыму желанной «голубой галочкой». «Это абсолютно неприемлемо, давать голубую галочку так называемому «Российскому МИД» в оккупированном Крыму! Россия незаконно аннексировала Крым, милитаризировала его и грубо нарушает права человека», — «ужаснулось» украинское посольство в Лондоне и направило официальную жалобу Twitter.

We have sent official complaint @TwitterSupport. It's absolutely unacceptable to give so called #Russia's MFA in occupied #Crimea a blue tick! RU illegally annexed Crimea, militarized it & commits gross violations of human rights. Twitter must block that account! #crimeaisukraine pic.twitter.com/CGGQ9RFBem