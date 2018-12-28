Guardian: Трамп рассекретил «морских котиков» через Twitter — и подверг их опасности

Президент США Дональд Трамп выложил на своей страничке в Twitter видео, на котором он и его супруга Меланья стоят в кругу «морских котиков», сообщает The Guardian. Тем самым Трамп рассекретил факт присутствия элитного спецподразделения американской армии и личности его членов.

После внезапного визита в Ирак для встречи с американскими военнослужащими, президент США Дональд Трамп выложил на своей страничке в Twitter видео, на котором позирует с членами спецподразделения американской армии, известными как «морские котики». Этим он раскрыл факт размещения в стране команды Seal Team Five и личности её членов, сообщает The Guardian.

Министерство обороны страны отмечает, что, несмотря на то, что Трамп, будучи главнокомандующим американской армии, имеет полномочия раскрывать подобную информацию, она является секретной. На фотографиях или видео лица «морских котиков» принято размывать, для того чтобы скрыть их личности.

В одном из эпизодов Трамп и его супруга Меланья стоят в окружении элитного подразделения специального назначения. На следующих кадрах видно как они пожимают руки военнослужащим в полном обмундировании и дарят им памятные подарки. Как отмечается, Трамп выложил видео в сеть, едва президентский самолёт покинул Ирак.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2018 г.



«Меланья и я были удостоены чести посетить наших невероятных солдат на военно-воздушной базе аль-Асад в Ираке. Господи, благослови США!», — написал Трамп.

Кроме того, Трамп сфотографировался с капелланом Seal Team Five лейтенантом Кью Ли.

«Эй, раз так, давай сделаем фото», — сказал Ли Трамп, узнав о занимаемой им должности.

«Безопасность в ходе выполнения боевых операций является наиболее важным аспектом развёртывания персонала. Настоящие имена, лица и личности бойцов, находящихся в зоне боевых действий обычно хранятся в строгой секретности. Случайное разоблачение в СМИ, даже если это сделал главнокомандующий, станет пропагандистским бумом, если кто-либо из них будет задержан враждебным правительством или захвачен террористической группой», — приводит The Guardian слова военного эксперта Малкольма Нэнса.