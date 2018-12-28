Guardian: Трамп рассекретил «морских котиков» через Twitter — и подверг их опасности
После внезапного визита в Ирак для встречи с американскими военнослужащими, президент США Дональд Трамп выложил на своей страничке в Twitter видео, на котором позирует с членами спецподразделения американской армии, известными как «морские котики». Этим он раскрыл факт размещения в стране команды Seal Team Five и личности её членов, сообщает The Guardian.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2018 г.
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