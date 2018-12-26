Newsweek: российский государственный канал высмеял Дональда Трампа в странном рождественском видео — «Российские шпионы в Белом доме?»

Пока в Вашингтоне спецпрокурор Роберт Мюллер пытается разобраться, был ли «сговор» между избирательным штабом Дональда Трампа и Кремлём или нет, российский телеканал RT публикует «странное сатирическое видео», пишет Newsweek. В ролике, целью которого, как предполагает издание, было высмеять утверждения о «российском следе», в подарок на Рождество Дональд Трамп получает футболку с загадочной надписью на русском.

В понедельник российский государственный телеканал RT опубликовал странное сатирическое рождественское видео, целью которого, по всей видимости, было высмеять утверждения о том, что Дональд Трамп действует заодно с Кремлём.

«Российские шпионы в Белом доме? Посмотрите, что Дональд получил на Рождество в подарок от RT», — написал RT на своей странице в Twitter вечером в канун Рождества.

К твиту было прикреплено видео, в котором актёр, похожий на Трампа, открывает разложенные под ёлкой рождественские подарки. Одним из первых оказывается презент от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Развернув праздничную упаковку, вымышленный Трамп видит два золотых бюста — себя самого и северокорейского вождя.

Примечательно, что в ролике Трамп изображён нарциссом — он тут же отправляет бюст Кима в мусорную корзину, а свой оставляет себе.

Следующий подарок — красная кепка с надписью «Сделаем Америку снова великой», знаменитым слоганом президента. Но только на головном уборе красуется этикетка «Сделано в Китае», и актёр, изображающий Трампа, сердито швыряет кепку на пол, как бы демонстрируя отсылку к текущей торговой войне между Вашингтоном и Пекином.

Среди других подарков можно также увидеть золотую корону от короля Саудовской Аравии, которая, очевидно, пришлась Трампу по вкусу, и набор шоколадных плиток, отлитых в форме президента.

Но подарком, по-настоящему заинтересовавшим «Трампа», стала футболка из России, на которой по-русски было написано «Вы работаете в ГРУ (российской военной разведке)?».

В следующей сцене Дональд лежит на кровати, а его супруга, первая леди Меланья Трамп, заходит в спальную. На ней — та самая футболка.

«Меланья, а ты ведь откуда-то оттуда. Что написано на этой футболке?», — интересуется у супруги актёр, играющий роль Дональда.

«Да, Дональд. Там написано «Сделаем Америку снова великой», что же ещё?» — отвечает актриса, изображающая Меланью Трамп, которая вообще-то родилась в Словении, а не России.

Рождественский ролик, высмеивающий президента, вышел как раз в тот момент, когда в Вашингтоне спецпрокурор (Роберт Мюллер. — ИноТВ) пытается выяснить, сотрудничали ли представители избирательного штаба Трампа с российским правительством, чтобы повлиять на итоги президентских выборов 2016 года. Пока в ходе ещё не завершённого расследования виновными себя признали руководитель избирательной кампании Трампа и ещё четыре других советника.

Также обвинения в попытках оказать влияние на голосование были выдвинуты против десятков россиян.

Тем временем давний адвокат и помощник Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в даче заведомо ложных показаний перед конгрессом, касающихся планов по строительству Trump Tower в Москве. А 13 декабря о согласии с предъявленными обвинениями заявила россиянка Мария Бутина — она признала своё участие в заговоре, в рамках которого действовала как агент российского правительства, не поставив в известность генерального прокурора. Впрочем, как полагают, она не связана с военной разведкой России.

Как бы то ни было, разведывательные ведомства США единогласно пришли к заключению, что российское правительство пыталось вмешаться в президентские выборы 2016 года. А недавно исследователи заявили, что, оперируя в социальных сетях, российские тролли задействовали все возможные платформы.

Автор статьи Кристина Маза.

Дата публикации 24 декабря 2018 года.