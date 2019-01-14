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Verge: куриное яйцо обошло звезду Instagram в гонке за лайками

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Фотография куриного яйца установила новый рекорд по лайкам в социальной сети Instagram, пишет The Verge. Отмечается, что изображение было опубликовано специально, для того чтобы обойти по этому показателю модель и звезду Instagram Кайли Дженнер.
Verge: куриное яйцо обошло звезду Instagram в гонке за лайками
Reuters

Изображение куриного яйца в социальной сети Instagram побило рекорд по количеству лайков, ранее принадлежавший фотографии новорождённой дочери американской модели и звезды реалити-шоу Кайли Дженнер, пишет The Verge.

 Фотография «простого маленького яйца» была опубликована 4 января, чтобы обогнать по лайкам пост Дженнер, в котором она сообщила о рождении своей дочери. И к вечеру воскресенья её оценили пользователи 24 млн аккаунтов*, что позволило ей обойти прежний рекорд на 4 млн лайков.
 
 «Это сумасшествие. В какое дивное время мы живём», — отреагировал владелец аккаунта на известие о победе, поблагодарив своих подписчиков за поддержку.
 
 
 
 
В ответ на это Дженнер опубликовала видео, на котором разбивает яйцо и выливает его содержимое на асфальт.
 
«Получай, маленькое яйцо», — подписала видео звезда Instagram.
 
 
 
 
 
 
The Verge отмечает, что это не первая попытка обойти по популярности известную персону при помощи шуточных постов или аккаунтов. Так, на страничку Half an Onion (половинка лука — прим. ИноТВ), попытавшуюся обогнать Дональда Трампа в Twitter, подписаны более 600 тыс. человек.  
 
*На момент публикации статьи количество лайков перевалило за 29 млн (прим. ИноТВ). 
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Verge США Северная Америка
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