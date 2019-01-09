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Guardian: на семейном фото у австралийского премьера оказалось две левых ноги

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Выложенное на официальном сайте австралийского премьер-министра Скотта Моррисона фото оказалось с изъяном: на нём у австралийского лидера запечатлено две левых ноги, пишет The Guardian. Причина же заключается в том, что департамент премьера хотел с помощью фотошопа скрыть старые кроссовки Моррисона и не очень качественно дорисовал ему новые белые ботинки. Моррисон отреагировал на эту ошибку, попросив свой департамент уделять больше внимания его волосам, а не ногам.
Guardian: на семейном фото у австралийского премьера оказалось две левых ноги
Премьер Австралии Скотт Моррисон признал, что департамент премьер-министра обработал семейное фото, замазав его старые кроссовки, сообщает The Guardian.
 
Как пишет издание, предполагалось, что это будет идеальное политическое фото — улыбающийся премьер-семьянин вместе с женой и детьми. Однако, выложенное на официальном сайте Моррисона изображение содержало очевидный недочёт — на нём австралийский лидер предстал с двумя левыми ногами и с парой пририсованных в фотошопе ботинок. Фото сразу стало вирусным в соцсетях.
 
Пресс-секретарь Моррисона заявил, что премьер не просил обрабатывать фотографию: «фото было обработано департаментом премьер-министра без сведения и без одобрения со стороны самого премьера». Позднее Моррисон выложил у себя в Twitter фото своих настоящих кроссовок, вместе с подписью: «Послание к моему департаменту. Я не просил обрабатывать мои ботинки, но, если вам нужно что-то обрабатывать, пожалуйста, сосредоточьтесь на моих волосах (ввиду их нехватки) а не на ногах! А вот и мои ботинки, во всей красе — надеваю каждый раз, когда не в костюме». 
 
  
 
The Guardian напоминает, что в сентябре прошлого года администрация Моррисона удалила видео из его аккаунтов в соцсетях, выяснив, что фоновый санудтрек к нему (песня американского рэп-исполнителя Фэтмэна Скупа, записанная в 1999 году) содержал нецензурные и оскорбительные выражения. 
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