Guardian: на семейном фото у австралийского премьера оказалось две левых ноги

Премьер Австралии Скотт Моррисон признал, что департамент премьер-министра обработал семейное фото, замазав его старые кроссовки, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, предполагалось, что это будет идеальное политическое фото — улыбающийся премьер-семьянин вместе с женой и детьми. Однако, выложенное на официальном сайте Моррисона изображение содержало очевидный недочёт — на нём австралийский лидер предстал с двумя левыми ногами и с парой пририсованных в фотошопе ботинок. Фото сразу стало вирусным в соцсетях.

Пресс-секретарь Моррисона заявил, что премьер не просил обрабатывать фотографию: «фото было обработано департаментом премьер-министра без сведения и без одобрения со стороны самого премьера». Позднее Моррисон выложил у себя в Twitter фото своих настоящих кроссовок, вместе с подписью: «Послание к моему департаменту. Я не просил обрабатывать мои ботинки, но, если вам нужно что-то обрабатывать, пожалуйста, сосредоточьтесь на моих волосах (ввиду их нехватки) а не на ногах! А вот и мои ботинки, во всей красе — надеваю каждый раз, когда не в костюме».

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 8 января 2019 г.

The Guardian напоминает, что в сентябре прошлого года администрация Моррисона удалила видео из его аккаунтов в соцсетях, выяснив, что фоновый санудтрек к нему (песня американского рэп-исполнителя Фэтмэна Скупа, записанная в 1999 году) содержал нецензурные и оскорбительные выражения.