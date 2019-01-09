Guardian: на семейном фото у австралийского премьера оказалось две левых ноги

Выложенное на официальном сайте австралийского премьер-министра Скотта Моррисона фото оказалось с изъяном: на нём у австралийского лидера запечатлено две левых ноги, пишет The Guardian. Причина же заключается в том, что департамент премьера хотел с помощью фотошопа скрыть старые кроссовки Моррисона и не очень качественно дорисовал ему новые белые ботинки. Моррисон отреагировал на эту ошибку, попросив свой департамент уделять больше внимания его волосам, а не ногам.
Премьер Австралии Скотт Моррисон признал, что департамент премьер-министра обработал семейное фото, замазав его старые кроссовки, сообщает The Guardian.
Как пишет издание, предполагалось, что это будет идеальное политическое фото — улыбающийся премьер-семьянин вместе с женой и детьми. Однако, выложенное на официальном сайте Моррисона изображение содержало очевидный недочёт — на нём австралийский лидер предстал с двумя левыми ногами и с парой пририсованных в фотошопе ботинок. Фото сразу стало вирусным в соцсетях.
Пресс-секретарь Моррисона заявил, что премьер не просил обрабатывать фотографию: «фото было обработано департаментом премьер-министра без сведения и без одобрения со стороны самого премьера». Позднее Моррисон выложил у себя в Twitter фото своих настоящих кроссовок, вместе с подписью: «Послание к моему департаменту. Я не просил обрабатывать мои ботинки, но, если вам нужно что-то обрабатывать, пожалуйста, сосредоточьтесь на моих волосах (ввиду их нехватки) а не на ногах! А вот и мои ботинки, во всей красе — надеваю каждый раз, когда не в костюме».
The Guardian напоминает, что в сентябре прошлого года администрация Моррисона удалила видео из его аккаунтов в соцсетях, выяснив, что фоновый санудтрек к нему (песня американского рэп-исполнителя Фэтмэна Скупа, записанная в 1999 году) содержал нецензурные и оскорбительные выражения.
Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский прокомментировал RT решение суда на Украине заочно приговорить бывшего украинского лидера Виктора Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца о том, что Европейский союз готов пойти на перенос даты брексита, если на этот шаг согласится и Великобритания.
Инициатор иска к автору доклада о допинге в российском спорте Ричарду Макларену экс-президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут рассказал, почему решил обратиться в суд вместе с группой спортсменов.
Инициатор иска к автору доклада о допинге в российском спорте Ричарду Макларену экс-президент Федерации гребного спорта страны (ФГСР) Вениамин Бут рассказал, как канадский юрист отреагировал на вручение судебного извещения.
В Новгородской думе, принявшей закон о выплатах за первого ребёнка женщинам в возрасте до 29 лет включительно, объяснили, что заявление о том, что женщинам старше этого возраста важнее родить первого ребёнка, чем получать выплаты за него, вырвано из контекста.
Генеральный директор валлийского футбольного клуба «Кардифф Сити» Кен Чу заявил, что Английская премьер-лига не будет предоставлять коллективу специальное разрешение на дополнительное время для подписания контрактов с новыми игроками, несмотря на пропажу новичка команды Эмилиано Салы.
Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который повторил национальный рекорд Сергея Фёдорова по очкам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов России Вера Балакирева на пресс-конференции в «Российской газете» заявила, что объём ответственности страховщиков по закону о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций будет составлять от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Представитель Google пояснил депутатам Государственной думы позицию компании по статусу Крыма, сообщил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Южноуральский городской суд арестовал на два месяца 21-летнего местного жителя, сообщившего о якобы заложенной бомбе в многоэтажном доме. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника по связям со СМИ прокурора Челябинской области Наталью Мамаеву.