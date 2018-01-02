Guardian: в Австралии не стали отрицать причастность к «российскому скандалу»

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл не стал опровергать сообщения о том, что информация, переданная США бывшим министром иностранных дел Александром Даунером, стала причиной начала расследования ФБР «российского вмешательства» в американские выборы, пишет The Guardian. Кроме того, министр уверен, что, несмотря на эти данные, отношения между Австралией и США останутся на прежнем уровне.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл не стал опровергать сообщения о том, что информация, переданная США высокопоставленным дипломатом Александром Даунером, стала причиной расследования ФБР «российского вмешательства» в американские выборы, пишет The Guardian.

Тернбулл признался, что не общался ни с кем из администрации Трампа с момента публикации статьи о роли Даунера в расследовании. Тем не менее премьер-министр подчеркнул, что «совершенно уверен», что его отношения с Дональдом Трампом не пострадают, добавив, что отношения Австралии с Америкой находятся «в отличной форме».

«Правительство не будет давать дополнительных комментариев касательно идущего в США расследования», — заявил австралийский премьер, когда его спросили о роли Даунера.

Ранее американские СМИ сообщали, что Даунер, который раньше занимал пост министра иностранных дел Австралии, вместе выпивал с советником Трампа Джорджом Пападопулосом в мае 2016 года. Тогда Пападопулос сообщил ему, что у России есть «компромат» на Хиллари Клинтон.

По имеющимся данным, в июле 2016 года австралийское правительство передало эту информацию американским властям. Предполагается, что данные от одного из сильнейших союзников США в плане разведки поспособствовали решению ФБР начать расследование в отношении «роли России» в американских выборах.