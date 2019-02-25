«Чей Крым?»: отборочный конкурс «Евровидения» в Киеве утонул в политическом скандале

На Украине вокруг финала национального отбора кандидатов на участие в международном конкурсе «Евровидение» разгорелся настоящий скандал. Как передаёт «1+1», половина из шести финалистов были так или иначе связаны со «страной-агрессором», а одним из самых популярных вопросов конкурсантам был вопрос, кому же принадлежит Крымский полуостров.

Кто же будет представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» и будет ли представлять вообще? Это до сих пор загадка, поскольку финал в Киеве состоялся, но у той, кто победил — певицы MARUV — проблема: у неё запланированы гастроли в России. Теперь её продюсерам следует определиться, что для них важнее: выступать за родную страну на престижном конкурсе в Израиле или зарабатывать там, откуда на нашу землю шлют оружие и убийц.

И это не единственная проблема нынешнего национального отбора. Почему там оказалось так много сторонников страны-агрессора, почему на сцене проливались слёзы, певицы заявляли о давлении, московская пропаганда потирала руки, и в ситуацию был вынужден вмешаться вице-премьер? Елена Мацульская следила за последними аккордами домашнего отбора, который заставил многих задуматься: что с нами стало через пять лет после расстрелов на «майдане».

Чей Крым? Российский паспорт и неприкрытое желание гастролировать в России. Объявление победителя национального отбора на «Евровидение», украинский финал и его участники обросли скандалами, вызвали возмущение, и даже индифферентность: «Да что такого, пускай едет».

РОМАН СКРЫПИН, журналист: Добрый вечер.

ПЕВИЦЫ: Добрый вечер.

Они думали поговорить о музыке, а дуэт «Анна-Мария» спросили об оккупированном Крыме. Они там родились и ездят туда к родителям. Мама девушек работает в так называемом правительстве Крыма, отец был судьёй во время аннексии полуострова Россией.

МАРИЯ ОПАНАСЮК, певица: Крым — наш, потому что это наш дом. Он — наш, был, есть и будет, поскольку это наш дом.

РОМАН СКРЫПИН: Я прошу прощения, наш — это чей?

МАРИЯ ОПАНАСЮК: Наш, наш с моей сестрой.

РОМАН СКРЫПИН: Так скажите своими словами, что произошло?

АННА ОПАНАСЮК, певица: Ну, а чей же Крым, если мы едем через две границы?

Они так и не сказали трёх слов: Крым — это Украина. За это их уже похвалили российские пропагандисты. Мнение зрителей финала разделилось.

МУЖЧИНА: Позиция «Крым — наш», это, извините, практически лозунг, с которым захватывался Крым.

МУЖЧИНА: Скажите, а нужно ли вообще ставить такие вопросы, которые задавались, не на политическом конкурсе?

Но в финале «Анну-Марию» спросили об этом, и девушки начали отвечать, что это нападки.

ПЕВИЦА: Люди не столько судят по нашим делам, творческим, в том числе, сколько судят по каким-то заголовкам в прессе, лозунгам и так далее.

На сцене девушки со слезами говорят, что от родителей не откажутся, и что это сложилась такая ситуация, однако тут член жюри, Джамала, крымская татарка, также не сдерживает эмоций. Её родители тоже находятся в оккупированном Крыму, она не может к ним поехать. Россия украла Крым.

ДЖАМАЛА, певица, член жюри: Как вы можете говорить в интервью, что Крым — это наша родина? Есть только один ответ на этот вопрос: Крым — это Украина, Крым оккупирован, это война, всё!

Всего из шести участников половина так или иначе связана с Россией. Солистка группы YUKO — гражданка России, правда, давно живёт на Украине. У неё есть вид на жительство, но на вопрос она сама ответить не может.

МУЖЧИНА: Отвечу я за нас двоих. В России есть статья 280, из-за неё Юлю могут арестовать. Крым — украинский, это наша позиция.

Певица MARUV. Она гастролирует в России, говорит, что несёт мир через музыку. В своём Instagram ещё до финального отбора девушка анонсирует концерты в Москве и Санкт-Петербурге. В финале говорит на русском языке. К своим выступлениям в стране-агрессоре относится так.

MARUV певица: Не все плохие, нельзя судить всех по одному человеку, по президенту, не может быть там четыре миллиона или миллиарда, по-моему, жителей России всех плохих.

Но Джамала уже предлагает девушке представить себя в Тель-Авиве на пресс-конференции и ставит вопрос.

ДЖАМАЛА: Crimea is Ukraine?

MARUV: Ukraine. Of course.

Сам отбор кандидатов «Евровидения» также даёт повод поинтересоваться: есть ли на Украине информационная политика? То есть, кто и зачем утверждал такой состав участников, где почти к каждому есть вопросы.

Ещё до объявления победителя ведущий зачитал в эфире официальный комментарий от «Первого украинского», что именно он имеет право утверждать финалиста от Украины и подписывать с ним договор.

СЕРГЕЙ ПРИТУЛА, ведущий: И тем более мне интересно посмотреть на результаты сегодняшнего голосования. Как сказал один хороший человек, это голосование — это зеркало нынешнего состояния украинского общества.

А зеркало оказалось таким: зрители отдали наивысший балл певице MARUV. Вместе с оценкой жюри она стала первой.

Девушки в откровенных образах поют Komm zu mir. В жюри говорят, что о вокале можно спорить, но вот европейской публике песня, похоже, нравится, говорит Андрей Данилко.

АНДРЕЙ ДАНИЛКО, певец, член жюри национального отбора: Упрекают, что там три слова. Для того жанра, в котором работает MARUV больше слов и не нужно. Как по мне, это такой музыкальный стриптиз.

Но признают ли MARUV официальной победительницей национального отбора? На странице «Евровидения» в Twitter за вчера есть публикации об определившихся конкурсантах от Венгрии, Дании и Литвы. А вот публикация об украинском отборе.

ЦИТАТА: Общественный вещатель предоставил победителю отбора-2019 контракт по условиям участия в конкурсе «Евровидение». Официальное объявление представителя от Украины состоится после подписания контракта исполнителем.

На своей странице в Instagram у MARUV также нет победной записи. Почему окончательный результат конкурса так и не утверждён? Отбор комментируют чиновники.

ВЯЧЕСЛАВ КИРИЛЕНКО, вице-премьер-министр Украины: Представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в стране-агрессоре, планирует делать это и дальше и не видит в этом ничего неприемлемого. Поэтому история с участником от Украины ещё далеко не завершена.

Публика, которая стала свидетелем отбора победителя, делится своими впечатлениями. Это фанаты MARUV. Мы закрываем их лица, поскольку им, скорее всего, нет восемнадцати лет.

ДЕВУШКА: Вы слышите реакцию? Как бы всё наше поколение было за MARUV.

КОРРЕСПОНДЕНТ: А если она поедет с концертами в страну-агрессора? В Россию.

ДЕВУШКА: И что с того?

ЖЕНЩИНА: Человек, который представляет Украину на национальном конкурсе, должен быть проукраинским, и ни о каких гастролях в стране-агрессоре мы не должны говорить.

«1944». Джамала победила на «Евровидении» в 2016 году с песней о судьбе крымскотатарского народа.

ДЖАМАЛА: Сказали, что Европа не поймет, поскольку кому нужны чужие беды. Это неправда.

И сейчас Джамала говорит, что артист, который представляет Украину на песенном конкурсе, обязан говорить за всех нас. Певица не будет рекомендовать MARUV отменять концерты в России, но напоминает, что Россия — агрессор.

ДЖАМАЛА: Если у нас идёт война с Россией, то мы не можем так поступать. Они не нарушают закон, это закон совести и чести, вот и всё.

MARUV на пресс-конференции снова повторяет, что Крым — это Украина, а вот поедет ли она в Россию или отменит выступления, отвечать наотрез отказалась.

ВОПРОС: Стоит ли украинскому артисту, который представляет Украину на «Евровидении», ехать с гастролями в Россию?

MARUV: А я бы хотела попросить вас немножко проявить уважение и поговорить со мной о творчестве.

С момента субботней ночной пресс-конференции начались 24 часа, которые есть у певицы чтобы решить, согласится ли она на условия договора с Национальной общественной телекомпанией Украины. Что за пункты в контракте — не разглашается. Есть ли там условие отказаться от визитов в Россию — неизвестно.

АЛЕКСАНДРА КОЛЬЦОВА, член правления Национальной общественной телекомпании Украины: Вещатель должен подписать с победителем договор и мы должны согласовать, является ли MARUV тем финалистом, который будет представлять Украину.

Если MARUV всё-таки поедет в Израиль, что она будет говорить на камеры о российской агрессии на Украине?

Елена Мацульская, Юрий Розумнюк, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 24 февраля 2019 года.