Обозреватель Libération: «куриный танец» израильтян заставил мир позабыть об убитых палестинцах

Победа Израиля на Евровидении с «прогрессивной» песней и исполнительницей стала для Иерусалима настоящим инструментом «мягкой силы» и отвлекла внимание всего мира от убийства палестинцев во время протестов в Газе, пишет обозреватель Libération. Даже нарушая нормы международного права, Израиль всё равно выглядит в глазах мировой общественности настоящей демократией, поскольку следует модным тенденциям, сетует автор.

«Вы знаете, что смотреть это видео не нужно, вы знаете, что от этого вам станет только хуже, но вы всё равно его открываете», — так описывает колумнист Libération Даниэль Шнайдерман свои чувства перед просмотром «куриного танца» в исполнении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и победительницы Евровидения Нетты Барзилай. Как напоминает автор, в этом году представительница Израиля победила в песенном конкурсе с песней, якобы вдохновлённой движением #Metoo (как подчёркивает автор, единственная фраза в песне, которую можно понять и счесть «политической», — это I’m not your toy/ You stupid boy*).

Получив первый приз на Евровидении, Барзилай «порадовалась» за свою страну, ведь эта победа должна была положительно повлиять на имидж Израиля, заставить мир увидеть его «таким, какой он есть», напоминает автор. Певица даже удостоилась приёма у израильского премьер-министра 17 мая — спустя три дня после того, как израильская армия расстреляла около 60 жителей Газы и ранила ещё около двух тысяч, напоминает обозреватель. Несколькими днями ранее сотни израильтян ворвались в мечеть «Аль-Акса» в Восточном Иерусалиме — некоторые при этом также танцевали «куриный танец».

Песня Toy и её исполнительница, по убеждению автора статьи, призваны были донести до мира послание о том, что Израиль — прогрессивная страна, где знают о феномене #MeToo, не боятся нестандартных решений и борются с дискриминацией людей с лишним весом. «Ну и что, что страна отказывается от проведения международного расследования убийств в Газе, ну и что, что она нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, она всё равно является демократией, самой, что ни на есть, настоящей, с открытыми дебатами. Доказательства? #MeToo. И ещё Барзилай», — иронизирует журналист.

«Вы когда-нибудь видели, чтобы разъярённые безумцы из ХАМАС танцевали куриный танец? А как насчёт жителей Газы, устремившихся к приграничным заграждениям: вы видели, чтобы они танцевали такой танец? Да они просто отстали от жизни! Ко-ко!» — продолжает едко усмехаться колумнист Libération.

Победа Нетты смогла затмить собой даже сцену открытия посольства США в Иерусалиме с Иванкой Трамп в чистейшем белом костюме, которая изначально должна была стать свидетельством израильского триумфа, отмечает автор. Если из Иванки Трамп можно сделать «законную мишень», накладывать её фото на изображения убитых палестинцев, как это сделала американская газета New York Daily News, то Нетта «неуязвима», считает Шнайдерман.

«Вот что называется «мягкой силой», — поясняет журналист. Как может мировая общественность считать Израиль «бесчеловечным», если его премьер-министр танцует «куриный танец», если его страну представляет «анти-топ-модель», если Израиль такой «модный, праздничный и даже слегка клоунский», задаёт риторический вопрос автор. Даже если бы у израильтян были образцовые СМИ, рядовой телезритель всё равно переключил бы канал, освещающий события в Газе ради того, чтобы увидеть, как Нетта Барзилай возвращается с Евровидения, уверен журналист.

Как отмечает автор, ради разработки инструментов «мягкой силы» некоторые страны пускают в ход все средства. США с этой целью построили целую киноиндустрию, Россия тратит огромные средства на создание сайтов и телеканалов, однако Израилю удалось сделать это «одним махом» — с помощью певицы и оркестра, подводит итог Шнайдерман.

* Я тебе не игрушка/ Ты глупый мальчишка (прим. ИноТВ).