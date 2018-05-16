Handelsblatt: постпред США при ООН оправдала действия Израиля против палестинцев

В насилии на израильско-палестинской границе виновата организация ХАМАС, а не Израиль, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. По словам американского политика, «ни один член ООН не действовал бы более сдержанно, чем Израиль». В свою очередь, представитель палестинцев при ООН Риад Мансур потребовал осудить убийства, совершённые израильскими солдатами.

Постпред США при ООН Никки Хейли оправдала действия Израиля против палестинцев, сообщает Handelsblatt. По словам Хейли, ни один член ООН «не действовал бы более сдержанно, чем Израиль». Как напоминает издание, днём ранее израильские солдаты убили 59 палестинцев. После этого Кувейт выступил за созыв Совбеза ООН.

Насилие «не было связано с открытием американского посольства в Иерусалиме», к насилию мусульман подтолкнула организация ХАМАС, заявила Хейли. По словам постпреда Кувейта при ООН Мансура Аль-Отейби, Израиль нарушил международное право, и поэтому Совбез должен вмешаться, чтобы защитить невооружённых палестинцев.

Представитель палестинцев при ООН Риад Мансур призвал Совбез осудить убийства. В свою очередь, постпред Израиля Дани Данон потребовал осудить ХАМАС, так как, с точки зрения Израиля, солдаты «защищали границу», резюмирует Handelsblatt.