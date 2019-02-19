Факты: Украина может отказаться от «Евровидения» из-за «неправильных» артистов

Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе «Евровидение». Как пишут «Факты», украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что на конкурс не должен ехать тот финалист, который регулярно гастролирует в «стране-агрессоре».

На конкурс «Евровидение» от Украины не должен ехать тот финалист, который регулярно гастролирует в «стране-агрессоре» России. Как пишут «Факты», об этом написал в своем Twitter вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

По его мнению, отказ от участия избавит Украину от ненужных объяснений о том, что на самом деле между Украиной и Россией не дружба, а «агрессия, аннексия и оккупация».

«Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и ещё и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация», — написал Кириленко.

Как напоминает издание, ранее вокруг одной из участниц конкурса под сценическим псевдонимом MARUV разразился скандал. На её страничке в соцсетях был размещён анонс предстоящих выступлений в России.