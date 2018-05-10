АВС: Евровидение как зеркало мировой геополитики

Евровидение отражает всё, что происходит в международных отношения, пишет испанская газета АВС. Конкурс никогда не существовал отдельно от отношений стран-участниц, и зачастую даже в конкурсных песнях сокрыт геополитический смысл, отмечает автор статьи.
Уже в эту субботу примерно 200 млн человек соберутся перед экранами телевизоров ради просмотра песенного конкурса «Евровидение». Однако в то время как обыватели будут оценивать музыкальную составляющую конкурса, для экспертов в международных отношениях он станет «зеркалом мировой геополитики на высшем уровне», пишет испанская газета ABC.
Издание отмечает, что ряд университетов и академий, занимающихся подготовкой будущих дипломатов, уже начали преподавание предметов, связанных с Евровидением. При этом идея «отвечает необходимости понимать и анализировать то, что происходит на этом мероприятии, которое уже достигло мирового значения», — пишет газета.
В Университете Мельбурна, который стал одним из первопроходцев, отмечают, что подобные предметы позволяют изучать «основные аспекты, для того чтобы понимать европейские интеграцию и расширение». Ряд экспертов полагает, что конкурс способен играть решающую роль в крупных вооружённых конфликтах.
«Конкурc отражает всё, что происходит в международных отношениях, и может служить предпосылкой или признаком будущих конфликтов или союзов», — приводит газета слова профессора испанского Университета Понтифисия Комильяс Антонио Обрегона.
Примером геополитического значения конкурса ABC называет события 1990 года, когда под влиянием перестройки Югославия впервые приняла Евровидение. В 1989 году после победы на конкурсе исполнителей из Югославии следующим городом проведения мероприятия была названа столица государства — Белград. Однако в силу того, что группа Riva, одержавшая победу, была хорватского происхождения, в итоге конкурс приняла столица Хорватии — Загреб, что не понравилось сербам.
По словам Обрегона, подобное решение ещё сильнее усугубило напряжённость между Сербией и Хорватией за год до начала вооружённого конфликта на территории бывшей Югославии.
«Евровидение было одной из причин колоссального разделения между хорватами и сербами», — полагает эксперт.
Непростым с геополитической точки зрения стал и прошлогодний конкурс. По мнению автора статьи, Россия всегда была «одной из самых проблематичных» участниц Евровидения, а в прошлом году ей пришлось отказаться от участия в конкурсе, поскольку Украина запретила въезд в страну представительнице от России Юлии Самойловой.
В Евровидении нашли своё отражение конфликты между Грецией и Турцией за Кипр в 1970-х годах и между Азербайджаном и Арменией, которые «никогда не голосовали друг за друга» из-за спора вокруг Нагорного Карабаха, напоминает Обрегон.
Данные примеры позволяют сказать, что Евровидение никогда не существовало отдельно от отношений стран-участниц, и зачастую даже в конкурсных песнях сокрыт геополитический смысл, пишет ABC.
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий частичную декриминализацию статьи 282 Уголовного кодекса страны («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высказал мнение, что непобеждённый чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер побоится провести поединок с его клиентом по правилам смешанных единоборств (ММА).
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш в своём Twitter сообщил, что против археологов, которые вели раскопки на территории Крыма, вводятся санкции.
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, известный своими частыми высказываниями о допинге, отреагировал на обращение генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса к президенту России Владимиру Путину в связи с ситуацией, касающейся предоставления экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) доступа к данным московской антидопинговой лаборатории.
Бывшего резидента юмористического шоу Comedy Club, участника дуэта «Сёстры Зайцевы» Романа Юнусова обокрали в столице, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление экс-заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игоря Романенко о том, что Киев не оставит попыток пройти через Керченский пролив.
Немецкие власти намерены начать контролировать финансовые потоки из других стран, направленные на поддержку мечетей в Германии, чтобы пресечь иностранное влияние и предотвратить финансирование радикальных общин.
Калининский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 70 тыс. рублей Ягубу Вагиф Оглы Сулейманову, который знал о готовящемся в Казанском соборе теракте, но не сообщил об этом сотрудникам правоохранительных органов города.
Глава непризнанного государства Косово Хашим Тачи заявил, что окончательное соглашение с Сербией о нормализации отношений должно быть подписано в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН оценил попадание политолога Вячеслава Ковтуна, который часто принимает участие в ток-шоу на российских телеканалах, в базу данных сайта «Миротворец».