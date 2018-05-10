АВС: Евровидение как зеркало мировой геополитики

Евровидение отражает всё, что происходит в международных отношения, пишет испанская газета АВС. Конкурс никогда не существовал отдельно от отношений стран-участниц, и зачастую даже в конкурсных песнях сокрыт геополитический смысл, отмечает автор статьи.

Уже в эту субботу примерно 200 млн человек соберутся перед экранами телевизоров ради просмотра песенного конкурса «Евровидение». Однако в то время как обыватели будут оценивать музыкальную составляющую конкурса, для экспертов в международных отношениях он станет «зеркалом мировой геополитики на высшем уровне», пишет испанская газета ABC.



Издание отмечает, что ряд университетов и академий, занимающихся подготовкой будущих дипломатов, уже начали преподавание предметов, связанных с Евровидением. При этом идея «отвечает необходимости понимать и анализировать то, что происходит на этом мероприятии, которое уже достигло мирового значения», — пишет газета.



В Университете Мельбурна, который стал одним из первопроходцев, отмечают, что подобные предметы позволяют изучать «основные аспекты, для того чтобы понимать европейские интеграцию и расширение». Ряд экспертов полагает, что конкурс способен играть решающую роль в крупных вооружённых конфликтах.



«Конкурc отражает всё, что происходит в международных отношениях, и может служить предпосылкой или признаком будущих конфликтов или союзов», — приводит газета слова профессора испанского Университета Понтифисия Комильяс Антонио Обрегона.



Примером геополитического значения конкурса ABC называет события 1990 года, когда под влиянием перестройки Югославия впервые приняла Евровидение. В 1989 году после победы на конкурсе исполнителей из Югославии следующим городом проведения мероприятия была названа столица государства — Белград. Однако в силу того, что группа Riva, одержавшая победу, была хорватского происхождения, в итоге конкурс приняла столица Хорватии — Загреб, что не понравилось сербам.



По словам Обрегона, подобное решение ещё сильнее усугубило напряжённость между Сербией и Хорватией за год до начала вооружённого конфликта на территории бывшей Югославии.



«Евровидение было одной из причин колоссального разделения между хорватами и сербами», — полагает эксперт.



Непростым с геополитической точки зрения стал и прошлогодний конкурс. По мнению автора статьи, Россия всегда была «одной из самых проблематичных» участниц Евровидения, а в прошлом году ей пришлось отказаться от участия в конкурсе, поскольку Украина запретила въезд в страну представительнице от России Юлии Самойловой.



В Евровидении нашли своё отражение конфликты между Грецией и Турцией за Кипр в 1970-х годах и между Азербайджаном и Арменией, которые «никогда не голосовали друг за друга» из-за спора вокруг Нагорного Карабаха, напоминает Обрегон.



Данные примеры позволяют сказать, что Евровидение никогда не существовало отдельно от отношений стран-участниц, и зачастую даже в конкурсных песнях сокрыт геополитический смысл, пишет ABC.