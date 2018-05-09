DN: на аполитичном Евровидении споют о беженцах, терактах и притеснении женщин

Несмотря на то, что Евровидение стоит вне политики, в этом году на конкурсе ожидается рекордное количество песен с общественно-политическим подтекстом, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает издание, предполагается, что верхние строчки рейтинга в финале состязаний займут песни о печальной судьбе беженцев, терактах в Европе и на Ближнем Востоке, а также о притеснениях женщин.

21 марта прошлого года на корабле L'Aquarius у нигерийки, бегущей из Северной Африки и поднятой на борт всего несколько часов назад, родился ребёнок. Её назвали Мёрси. В тот же день французский дуэт Madame Monsieur увидел в интернете фотографию ребёнка и немедленно написал об этом песню, пишет Dagens Nyheter.

Спустя 10 месяцев французы выбрали эту песню для участия на Евровидении; она же сама стала во Франции хитом. Теперь же ей пророчат место в верхней части рейтинга по итогам финала конкурса, который состоится 12 мая.

В мае 2017 года в концертном комплексе в Манчестере взорвалась бомба. После этого происшествия Эрмаль Мета и Фабрицио Моро написали песню «Non mi avete fatto niente» (Вы мне ничего не сделали. — ИноТВ) о терактах в Европе и на Ближнем Востоке. Ожидается, что она также войдёт в десятку лидеров.

Тоже самое можно сказать и об израильской песне «Toy» (Игрушка. — ИноТВ) певицы Барзилай Нетты. Это произведение было вдохновлено движением MeToo, которое не так давно захлестнуло весь мир. «Женщины начинают возвращать себе голос», — заявила певица в интервью Dagens Nyheter, быстро добавив, что, по её мнению, эта песня всё равно «для всех».

На Евровидении запрещено выражать свою точку зрения на политику, будь то на сцене или перед выступлением: никаких спорных флагов в «зелёной комнате», никаких зажигательных речей на пресс-конференциях. Кроме того, участники, разумеется, опасаются оттолкнуть от себя часть зрителей, так как для победы им нужна как можно более широкая поддержка.

Можно подумать, что такие условия приведут к тотальной отрешённости, а конкурс будет изобиловать расплывчатыми любовными посланиями и «прочими ничего не значащими глупостями». И, разумеется, отчасти это действительно так. Однако конкурс в то же время всегда балансировал на грани политики. А в определённые периоды злободневные общественные темы никак не могли не просочиться на Евровидение.

Самый очевидный пример — это Евровидение 1990 года. Осенью 1989 года пала Берлинская стена, и это оставило серьёзный отпечаток на соревнованиях: в более чем 12 песнях так или иначе речь шла о Европе или её будущем.

В последние годы на конкурсе стали всё больше проявлять себя конфликты в Европе, в том числе и кризис на Украине, который в 2016 году привёл к победе певицу Джамалу с песней «1944» о «преследованиях» крымских татар, которая была своеобразным комментарием к «аннексии» Россией Крыма.

Нынешнее же Евровидение имеет наибольшее количество общественного подтекста за долгое время. Европу затронули кризис с беженцами, теракты и мировое движение MeToo, что не могло не отразиться на конкурсе.