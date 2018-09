Юлия Самойлова не сдаётся: Guardian взяла интервью у российской конкурсантки на Евровидении

Юлия Самойлова готовится исполнить свою мечту и представить Россию на конкурсе «Евровидение», пишет The Guardian. В интервью британской газете певица отмечает, что прошлогодний скандал с запретом на въезд на Украину только сыграл ей на руку и прибавил популярности.

По певице Юлии Самойловой, представительнице России на конкурсе песен «Евровидение» этого года, не скажешь, что ещё год назад она оказалась в центре «дипломатического кризиса», пишет The Guardian.



Однако когда речь заходит о прошлогоднем Евровидении она становится более серьёзной, отмечает издание. Самойлова должна была принимать участие в конкурсе, состоявшемся в прошлом году в Киеве, но всего за несколько месяцев до его начала ей был запрещён въезд на Украину, потому что когда-то она выступала в «оккупированном» Крыму. Таким образом, Самойлова фактически оказалась предлогом для очередного российско-украинского конфликта, полагает The Guardian.



«Сначала я не могла понять это. Я не могла понять, что такого я сделала. Я думала, они немного поговорят об этом, и вскоре забудут, и я буду участвовать. До последнего момента я сидела на чемоданах, как говорится, и надеялась, что смогу поехать», — комментирует певица прошлогодний запрет на въезд на Украину.



Возвращаясь на конкурс в этом году, Самойлова может получить весьма «враждебный приём», полагает британская газета. По словам самой конкурсантки, она понимает, что к ней будет приковано много внимания, но она надеется, что сможет хорошо выступить.



The Guardian заявляет, что Россия в последние годы «удивительным образом использует музыку в политически целях»: к примеру, в 2016 году страна организовала концерт классической музыки в сирийской Пальмире, после её освобождения от террористов.



Вместе с тем многие страны давно используют «Евровидение» в качестве площадки для политических заявлений, в том числе против России. Например, в 2009 году Грузия отказалась принимать участие в конкурсе после вооружённого конфликта в Южной Осетии. А песня победительницы 2016 года Джамалы, отмечает издание, казалась прямой отсылкой к «вторжению» в Крым.



Однако в России утверждают, что не пытались опозорить Украину, «заставив» её помешать певице принять участие в конкурсе. А сама Юлия настаивает, что она лишь ещё одна конкурсантка, мечтавшая принять участие в «Евровидении» с десяти лет.



«Я из тех людей, которые, когда у них есть мечта, знают, что она сбудется. Я просто не знала когда», — приводит издание слова Самойловой.



При этом The Guardian полагает, что история Самойловой вполне подходит победителю «Евровидения». Юлия родилась в 1989 году в промышленном городе Ухта. Её отец был шахтёром, а мама — парикмахером. После развала СССР родителям будущей певицы приходилось быть и официантами, и торговцами на уличных рынках, для того чтобы содержать семью. Ещё в детстве у неё было обнаружено редкое нервно-мышечное заболевание, из-за которого Самойлова оказалась прикована к инвалидному креслу. Однако её родители никогда не считали это проблемой, воспитывая дочь как любого другого ребёнка, отмечает Юлия.



Уже в 11 лет Самойлова приняла участие в своём первом певческом конкурсе. Однако уже через несколько лет ей пришлось столкнуться с давлением тех, кто полагал, что, несмотря на талант, ей не добиться успеха.



«Когда я принимала участие в конкурсах, члены жюри, известные люди, говорили мне, что я талантлива и одарена, но из-за того, что я не могу ходить, из этого ничего не получится», — вспоминает Юлия.



Какое-то время певица провела за изучением психологии. Однако поняв, что скучает по выступлениям, пошла на российский телевизионный конкурс, где стала второй. А потом просто ждала, когда же её пригласят представлять Россию на «Евровидении».



Издание отмечает, что Юлия называет себя патриоткой, однако настаивает, что выступила в Крыму исключительно из-за возможности петь перед 10-тысячной аудиторией. При этом певица признаётся, что прошлогодний запрет на въезд на Украину в какой-то степени даже сыграл ей на руку: у неё не было отбоя от приглашений выступать на сцене и журналистов, желающих с ней пообщаться.



В этом году Юлия выступит с балладой «I Won’t Break» («я не сломаюсь»). При этом она утверждает, что выбор композиции обусловлен исключительно музыкальными предпочтениями певицы и не имеет никакого отношения к Украине, пишет издание.



«Эта песня о каждом из нас. Чтобы ни произошло за пределами вашей личной жизни, если вы решаете не сдаваться — вы не сдадитесь», — приводит The Guardian слова Самойловой.