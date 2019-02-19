Le JDD: Ле Пен отказалась от роли почётного гостя на Ялтинском экономическом форуме

Итоговое фото Ялтинского междунардодного экономического форума «могло бы наделать много шуму» во Франции, отмечает Le Journal Du Dimanche: «Марин Ле Пен в окружении российского главы Крыма и Башара Асада. Все трое в Крыму: на аннексированной Россией территории Украины, вокруг которой не утихают споры». Однако появиться этому снимку не суждено, поскольку глава партии «Национальное объединение» отказалась от посещения мероприятия, которое состоится в Ялте с 17 по 20 апреля.

«Национальное объединение действительно получило приглашение, — подтвердила Ле Пен журналистам издания.— Но речь никогда не шла о том, чтобы я туда отправилась».

Тем не менее, в статье на сайте государственного российского информагентства ТАСС информация о визите Ле Пен была представлена как утверждение: «Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую будет возглавлять Марин Ле Пен (лидер партии "Национальное объединение"), и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена Башаром Асадом (он возглавит делегацию)», — заявил изданию сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

Как отмечает Le JDD, Ле Пен не уточнила причину своего отказа от участия в форуме, однако издание предполагает, что всё дело в «политическом контексте». «Крымский экономический форум представляет собой операцию по утверждению российского господства на территории», — замечает газета. И хотя глава «Национального объединения» неоднократно заявляла о своей поддержки позиции России, уверяя, что присоединение Крыма не является незаконным, «ввязываться в спор, ставший причиной раскола всей Европы, за 5 недель до европейских выборов, может быть сложно».

Кроме того, как напоминает Le JDD, Ялтинский форум состоится как раз накануне второго тура президентских выборов на Украине, что даёт повод для беспокойства однопартийцам Ле Пен. Некоторые опасаются, что присутствие Ле Пен может быть использовано тем или иным лагерем в собственных целях, — в особенности, если подтвердится участие сирийского президента Башара Асада.

Соратник Ле Пен по партии и «знаток местности» Тьерри Мариани, депутат Национального собрания, представляющий французских граждан, проживающих за границей, в частности, в России и на Украине, также отказался от участия в ЯМЭФ. Мариани в свою очередь сослался на причины логистического характера. По его словам форум пройдёт накануне выборов в Европарламент, а путешествие в Крым заняло бы несколько дней, поскольку прямых перелётов на полуостров из Франции нет, и часть пути приходится проезжать на автомобиле. При этом Мариани подтвердил своё намерение присутствовать в Крыму на торжествах, посвящённых пятилетней годовщине крымского референдума, которые состоятся 16 марта. Как отмечает издание, для участия в этих мероприятиях Мариани всесте с 24 другими приглашёнными французскими парламентариями придётся пренебречь международной блокадой Крыма.