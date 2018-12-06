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Euronews: Люксембург надеется избавиться от пробок, сделав общественный транспорт бесплатным
Уже летом Люксембург станет первой в мире страной, где можно будет бесплатно ездить на любом общественном транспорте, передаёт Euronews. Согласно статистике, ежегодно каждый водитель проводит в пробках в столице Люксембурга около 33 часов. Власти надеются, что бесплатный проезд улучшит экологическую обстановку и поможет решить проблему дорожных заторов.

Власти Люксембурга приняли решение с лета 2019 года отменить плату за проезд в общественном транспорте — автобусах, трамваях и пригородных поездах. Таким образом, Великое герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.

По мнению властей, это поможет улучшить экологическую обстановку и решить проблему дорожных заторов. В стране около 600 тысяч жителей. Почти 200 тысяч человек ежедневно приезжают сюда из соседних Франции, Бельгии и Германии на работу.
 
Согласно исследованиям, в 2016 году водители, в среднем, провели в пробках в столице Люксембурга 33 часа. Сегодня проезд в Люксембурге стоит 2 евро за поездку до двух часов.
 
Дата выхода в эфир 06 декабря 2018 года.

 

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