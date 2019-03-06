Paperjam: визит Медведева в Люксембург — свидетельство продолжения «истории любви» между двумя странами

Визит Дмитрия Медведева стал важным событием для Люксембурга, пишет журналист Paperjam Николя Леонард. Как отмечает автор, экономическое сотрудничество между странами крепнет день ото дня, поскольку оба государства одинаково заинтересованы друг в друге. Если для Москвы Люксембург — важный источник инвестиций, то для предприятий Великого герцогства Россия — огромный рынок с большим потенциалом.