WSJ: в 2019 году инвесторы вернулись на развивающиеся рынки

В нынешнем году инвесторы чаще всего вкладывают деньги в развивающиеся страны, такие как Китай, Россия или Узбекистан, сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что ситуация кардинально изменилась по сравнению с предыдущим годом. При этом ряд аналитиков опасается, что развивающиеся страны могут скоро столкнуться с трудностями, — однако большинство инвесторов это не останавливает.

В 2019 году инвесторы уже вложили примерно $86 млрд в акции и облигации развивающихся стран, что уже превышает объём инвестиций за последние девять месяцев 2018 года, пишет The Wall Street Journal. Таким образом, индекс фондовых рынков развивающихся стран (индекс MSCI) вырос на 13%.

Такое поведение инвесторов доказывает, что их склонность к риску увеличилась по сравнению с предыдущим годом, когда многие опасались резкого повышения процентных ставок ФРС США. Издание отмечает, что большинство фондовых рынков развивающихся стран, испытывавших проблемы в 2018 году, сейчас находится на подъёме. К примеру, китайские индексы растут на фоне возможного заключения торговой сделки между КНР и США. Укрепляется также и просевший в 2018 году рубль.

Кроме того, долго находившийся в изоляции Узбекистан в феврале без труда привлёк $1 млрд, впервые в истории выпустив гособлигации. «В прошлом году развивающиеся страны оказались в непростом положении, однако сейчас произошёл разворот на 180 градусов», — приводит The Wall Street Journal слова старшего экономиста компании Manulife Меган Грин.

Впрочем, некоторые инвесторы уже вкладывают осторожнее ввиду замедления глобального роста, а также рисков, связанных с новым торговым конфликтом между США и Европой и возможным повышением ключевой ставки ФРС.

Как показало исследование, проведённое в феврале банком Merrill Lynch, рынки развивающихся стран сейчас наиболее популярны среди инвесторов. При этом аналитики предупреждают о возможных экономических затруднениях для развивающихся стран, связанных с медленным ростом глобальной экономики, большим госдолгом Китая и неопределённостью вокруг брексита. Также существуют сомнения по поводу того, смогут ли китайские власти стимулировать развитие замедлившейся экономики страны. Как сообщает The Wall Street Journal, текущая активность в китайском промышленном секторе является самой низкой за последние три года.

Несмотря на это, многие инвесторы не собираются отказываться от вложений в развивающиеся страны. Майкл Боллигер из финансового холдинга UBS считает, что рост продолжится: при этом он ожидает повышения ключевой ставки ФРС — по его мнению, это произойдёт на фоне усиления глобального роста, что позитивно скажется на рынках развивающихся стран.